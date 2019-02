ATP Sofia: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Stefano Travaglia nel tabellone principale. Luca Vanni si ferma al turno decisivo di quali dopo aver mancato con il servizio due palle match

Stefano Travaglia ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo ATP 250 di Sofia.

Nel turno decisivo il 27enne di Ascoli Piceno, numero 122 Atp e seconda testa di serie delle “quali”, si è imposto per 64 46 64 sul bielorusso Egor Gerasimov, numero 163 Atp e settima testa di serie.

Fuori Luca Vanni: il 33enne toscano di Castel del Piano, numero 154 Atp e quinta testa di serie delle, ha ceduto per 76(6) 36 75, dopo oltre due ore di lotta, al bulgaro Alexandar Lazarov, senza classifica Atp e in gara con una wild card.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Lucone avanti per 5 a 4 e servizio a disposizione, grazie al break nel nono gioco, dal 40-15, falliva due palle match consecutive, con il bulgaro che poi dal 5 pari piazzava un micidiale parziale di 8 punti a 3 (11 compreso dal 40-15, 5-4), vincendo la partita per 7 a 5.

ATP Sofia 250 | Indoor | e524.340 – TD Quali e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Yannick Maden vs [Alt] Franko Skugor



2. [WC] Alexandar Lazarov vs [5] Luca Vanni



3. [WC] Adrian Andreev vs Matthew Ebden (non prima ore: 15:00)



4. Marius Copil vs Stan Wawrinka (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Stefano Travaglia vs [7] Egor Gerasimov



2. [4] Sergiy Stakhovsky vs Daniel Brands