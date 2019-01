Fed Cup 2019: Svizzera vs Italia. Le convocate. Ritorna in campo Sara Errani che non potrà allenarsi con le altre azzurre

Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle azzurre convocate per la sfida tra Svizzera e Italia in programma il 9 e il 10 febbraio a Biel/Bienne, valida per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Si giocherà alla Swiss Tennis Arena sul veloce indoor.

Convocata Sara Errani, la squalifica in corso, però, costringe Sara, fino alla scadenza (8 febbraio) a non stare insieme alle altre azzurre. La Errani sta terminando di scontare lo stop per doping (positiva al letrozolo) e non può allenarsi o alloggiare nello stesso hotel dell’Italia guidata dalla capitana Tathiana Garbin, che ha convocato Sara insieme a Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa.

Per la sfida di Bienne il capitano Heinz Günthardt potrà contare invece su Belinda Bencic (WTA 43), Stefanie Vögele (86), Viktorija Golubic (106), Timea Bacsinszky (112) e Jil Teichmann (154). In palio ci sarà la possibilità di andare a giocarsi lo spareggio per rientrare nell’élite.