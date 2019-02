Davis Cup – India vs Italia 1-2: Gli indiani accorciano le distanze. Bolelli-Berrettini erano avanti di un break nel terzo set

L’India ha accorciato le distanze nella sfida contro l’Italia valida per l’accesso alle Finals Davis in programma nel prossimo mese di Novembre a Madrid.

La coppia indiana Rohan Bopanna/Divij Sharan ha sconfitto Simone Bolelli/Matteo Berrettini con il risultato di 46 63 64 dopo quasi due ore di gioco.

Da segnalare che il duo italiano nel terzo e decisivo set è stato avanti per 3 a 1, ma Bolelli ha ceduto il turno di battuta nel quinto gioco (a 30).

Sul 4 pari la coppia italiana perdeva nuovamente il turno di battuta (sempre con Simone) e nel gioco successivo, con Bopanna al servizio, il duo indiano annullava una palla break con un ace dopo aver mancato un match point con un gran colpo messo a segno da Matteo (pallonetto vincente).

Al secondo tentativo Bopanna chiudeva i conti e portava a casa il primo punto per l’india per 6 a 4.

La partita punto per punto