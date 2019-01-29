Circuito WTA Copertina, WTA

WTA Hua Hin: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2

29/01/2019 09:24 2 commenti
Caroline Garcia nella foto
Caroline Garcia nella foto

THA WTA Hua Hin International | Cemento | $250.000 – 1° Turno

SCB Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Xinyu Jiang CHN / Qianhui Tang CHN vs [2] Irina-Camelia Begu ROU / Monica Niculescu ROU

WTA Hua Hin
Xinyu Jiang / Qianhui Tang
5
3
Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu [2]
7
6
Vincitori: BEGU / NICULESCU
Mostra dettagli

2. [Q] Jennifer Brady USA vs [2/WC] Caroline Garcia FRA (non prima ore: 11:00)

WTA Hua Hin
Jennifer Brady
6
7
Caroline Garcia [2]
4
6
Vincitore: J. BRADY
Mostra dettagli

3. Luksika Kumkhum THA vs [5] Shuai Zhang CHN

WTA Hua Hin
Luksika Kumkhum
2
1
Shuai Zhang [5]
6
6
Vincitore: S. ZHANG
Mostra dettagli

4. [1] Garbiñe Muguruza ESP vs [WC] Sabine Lisicki GER

WTA Hua Hin
Garbiñe Muguruza [1]
6
6
Sabine Lisicki
3
4
Vincitore: G. MUGURUZA
Mostra dettagli


Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Mandy Minella LUX vs [4] Saisai Zheng CHN

WTA Hua Hin
Mandy Minella
7
4
4
Saisai Zheng [4]
6
6
6
Vincitore: S. ZHENG
Mostra dettagli

2. Viktorija Golubic SUI vs Sara Sorribes Tormo ESP

WTA Hua Hin
Viktorija Golubic
6
6
Sara Sorribes Tormo
2
4
Vincitore: V. GOLUBIC
Mostra dettagli

3. Anna Blinkova RUS vs Yafan Wang CHN

WTA Hua Hin
Anna Blinkova
7
2
1
Yafan Wang
5
6
6
Vincitore: Y. WANG
Mostra dettagli


Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. [7] Pauline Parmentier FRA vs [Q] Yingying Duan CHN

WTA Hua Hin
Pauline Parmentier [7]
6
3
4
Yingying Duan
1
6
6
Vincitore: Y. DUAN
Mostra dettagli

2. Tamara Zidansek SLO vs Timea Babos HUN

WTA Hua Hin
Tamara Zidansek
30
6
3
Timea Babos
15
0
1
Vincitore: T. ZIDANSEK per ritiro
Mostra dettagli

3. [3] Shuai Peng CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Jennifer Brady USA / Caroline Dolehide USA (non prima ore: 12:00)

WTA Hua Hin
Shuai Peng / Zhaoxuan Yang [3]
7
6
Jennifer Brady / Caroline Dolehide
6
2
Vincitori: PENG / YANG
Mostra dettagli

TAG: ,

2 commenti

alessandro (Guest) 29-01-2019 13:03

Garcia rischia e tanto contro Frankenstein-Brady. Il suo gioco è in evidente fase calante di prestazione, mentre la Brady ha saputo farlo evolvere e rendere più dinamico.
Muguruza e Shuai hanno avversarie buone per testare le loro performances in campo.
Minella continua quella tendenza di mollare il set, per poi riprenderlo con una scalata quasi impossibile da 1-4 o 1-5. Qualche volta riesce a sovvertire il set, altre no. Oggi no.
Sono sorpreso della vitoria di Zidansek. Anch’io non vedevo la Babos come favorita, ma il risultato mi pare troppo sbilanciato. Probabilmente qualche reale problema fisico l’ha costretta a ritirarsi.
Buon tennis!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brisbane (Guest) 29-01-2019 12:18

Tra poco scopriremo che anche Caroline, come Kiki, ha trovato un amore travolgente. Non riesco a darmi altre spiegazioni…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!