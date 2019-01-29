WTA Hua Hin: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2

Caroline Garcia nella foto
WTA Hua Hin International | Cemento | $250.000 – 1° Turno
SCB Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Xinyu Jiang / Qianhui Tang vs [2] Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu
WTA Hua Hin
Xinyu Jiang / Qianhui Tang
5
3
Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu [2]
7
6
Vincitori: BEGU / NICULESCU
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Jiang / Tang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
I. Begu / Niculescu
2-5 → 3-5
I. Begu / Niculescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
I. Begu / Niculescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
I. Begu / Niculescu
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Begu / Niculescu
5-6 → 5-7
X. Jiang / Tang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
I. Begu / Niculescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
X. Jiang / Tang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
I. Begu / Niculescu
3-4 → 3-5
X. Jiang / Tang
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-3 → 3-4
I. Begu / Niculescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
I. Begu / Niculescu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
X. Jiang / Tang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
I. Begu / Niculescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
X. Jiang / Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
2. [Q] Jennifer Brady vs [2/WC] Caroline Garcia (non prima ore: 11:00)
WTA Hua Hin
Jennifer Brady
6
7
Caroline Garcia [2]
4
6
Vincitore: J. BRADY
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
ace
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
C. Garcia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Brady
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Garcia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
J. Brady
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Garcia
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
2-3 → 3-3
J. Brady
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Garcia
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Brady
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
J. Brady
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garcia
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
5-4 → 6-4
J. Brady
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
C. Garcia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Brady
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-2 → 1-2
C. Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 0-2
J. Brady
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
3. Luksika Kumkhum vs [5] Shuai Zhang
WTA Hua Hin
Luksika Kumkhum
2
1
Shuai Zhang [5]
6
6
Vincitore: S. ZHANG
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
L. Kumkhum
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
S. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
L. Kumkhum
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
S. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Kumkhum
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-5 → 2-6
S. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Kumkhum
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
S. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
L. Kumkhum
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
L. Kumkhum
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
4. [1] Garbiñe Muguruza vs [WC] Sabine Lisicki
WTA Hua Hin
Garbiñe Muguruza [1]
6
6
Sabine Lisicki
3
4
Vincitore: G. MUGURUZA
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Muguruza
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
S. Lisicki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
G. Muguruza
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Lisicki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
G. Muguruza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Lisicki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Muguruza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Lisicki
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Muguruza
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 6-3
S. Lisicki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-2 → 5-3
G. Muguruza
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
S. Lisicki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
G. Muguruza
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. Mandy Minella vs [4] Saisai Zheng
WTA Hua Hin
Mandy Minella
7
4
4
Saisai Zheng [4]
6
6
6
Vincitore: S. ZHENG
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Minella
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
S. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Minella
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
S. Zheng
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Zheng
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Minella
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
S. Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Minella
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
S. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
M. Minella
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Minella
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
S. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Minella
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
S. Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
S. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
M. Minella
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
M. Minella
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Zheng
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Minella
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. Viktorija Golubic vs Sara Sorribes Tormo
WTA Hua Hin
Viktorija Golubic
6
6
Sara Sorribes Tormo
2
4
Vincitore: V. GOLUBIC
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sorribes Tormo
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
4-4 → 5-4
S. Sorribes Tormo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Sorribes Tormo
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
S. Sorribes Tormo
2-0 → 3-0
S. Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
S. Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
V. Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
df
2-2 → 3-2
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
V. Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Sorribes Tormo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
3. Anna Blinkova vs Yafan Wang
WTA Hua Hin
Anna Blinkova
7
2
1
Yafan Wang
5
6
6
Vincitore: Y. WANG
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-2 → 1-3
Y. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Y. Wang
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-4 → 2-4
A. Blinkova
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Y. Wang
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
6-5 → 7-5
Y. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 4-4
Y. Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Y. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)
1. [7] Pauline Parmentier vs [Q] Yingying Duan
WTA Hua Hin
Pauline Parmentier [7]
6
3
4
Yingying Duan
1
6
6
Vincitore: Y. DUAN
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Parmentier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
Y. Duan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
P. Parmentier
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 2-3
P. Parmentier
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
Y. Duan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Duan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
P. Parmentier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Y. Duan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Parmentier
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
P. Parmentier
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
Y. Duan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Parmentier
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
P. Parmentier
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Y. Duan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
P. Parmentier
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
Y. Duan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
P. Parmentier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. Tamara Zidansek vs Timea Babos
WTA Hua Hin
Tamara Zidansek•
30
6
3
Timea Babos
15
0
1
Vincitore: T. ZIDANSEK per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Babos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Babos
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
5-0 → 6-0
T. Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-0 → 5-0
T. Babos
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
T. Babos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Zidansek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
3. [3] Shuai Peng / Zhaoxuan Yang vs Jennifer Brady / Caroline Dolehide (non prima ore: 12:00)
WTA Hua Hin
Shuai Peng / Zhaoxuan Yang [3]
7
6
Jennifer Brady / Caroline Dolehide
6
2
Vincitori: PENG / YANG
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Peng / Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
J. Brady / Dolehide
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
S. Peng / Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Brady / Dolehide
2-2 → 3-2
S. Peng / Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Brady / Dolehide
0-2 → 1-2
S. Peng / Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Brady / Dolehide
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
J. Brady / Dolehide
6-5 → 6-6
J. Brady / Dolehide
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
S. Peng / Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
J. Brady / Dolehide
4-3 → 4-4
S. Peng / Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
3-3 → 4-3
J. Brady / Dolehide
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
S. Peng / Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
J. Brady / Dolehide
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
J. Brady / Dolehide
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
S. Peng / Yang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
2 commenti
Garcia rischia e tanto contro Frankenstein-Brady. Il suo gioco è in evidente fase calante di prestazione, mentre la Brady ha saputo farlo evolvere e rendere più dinamico.
Muguruza e Shuai hanno avversarie buone per testare le loro performances in campo.
Minella continua quella tendenza di mollare il set, per poi riprenderlo con una scalata quasi impossibile da 1-4 o 1-5. Qualche volta riesce a sovvertire il set, altre no. Oggi no.
Sono sorpreso della vitoria di Zidansek. Anch’io non vedevo la Babos come favorita, ma il risultato mi pare troppo sbilanciato. Probabilmente qualche reale problema fisico l’ha costretta a ritirarsi.
Buon tennis!
Tra poco scopriremo che anche Caroline, come Kiki, ha trovato un amore travolgente. Non riesco a darmi altre spiegazioni…