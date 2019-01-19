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Challenger Koblenz: LIVE i risultati con il dettagliato delle Semifinali. In campo Gianluca Mager
19/01/2019 11:30 Nessun commento
Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – Semifinali
Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)
1. Evgeny Karlovskiy / Timur Khabibulin vs Zdenek Kolar / Adam Pavlasek
CH Koblenz
Evgeny Karlovskiy / Timur Khabibulin
15
5
2
Zdenek Kolar / Adam Pavlasek•
40
7
3
3 Game points
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3
E. Karlovskiy / Khabibulin
15-0
ace
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
E. Karlovskiy / Khabibulin
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
1-1 → 1-2
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Karlovskiy / Khabibulin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
5-6 → 5-7
E. Karlovskiy / Khabibulin
0-15
0-30
df
0-40
5-5 → 5-6
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
E. Karlovskiy / Khabibulin
15-0
30-0
40-0
4-4 → 5-4
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
ace
4-3 → 4-4
E. Karlovskiy / Khabibulin
0-15
0-30
0-40
4-2 → 4-3
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
4-1 → 4-2
E. Karlovskiy / Khabibulin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-0 → 4-0
E. Karlovskiy / Khabibulin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
2-0 → 3-0
Z. Kolar / Pavlasek
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
E. Karlovskiy / Khabibulin
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
2. Jurgen Melzer / Filip Polasek vs [3] Fabricio Neis / Purav Raja
Il match deve ancora iniziare
3. [14] Tallon Griekspoor vs Gianluca Mager (non prima ore: 15:00)
Il match deve ancora iniziare
4. Pavel Kotov vs Roberto Ortega-Olmedo
Il match deve ancora iniziare
TAG: Challenger Koblenz, Challenger Koblenz 2019, Gianluca Mager
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