Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Koblenz: LIVE i risultati con il dettagliato delle Semifinali. In campo Gianluca Mager

19/01/2019 11:30 Nessun commento
Gianluca Mager nella foto
Gianluca Mager nella foto

GER Challenger Koblenz CH | Indoor | e46.600 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)
1. Evgeny Karlovskiy RUS / Timur Khabibulin KAZ vs Zdenek Kolar CZE / Adam Pavlasek CZE

CH Koblenz
Evgeny Karlovskiy / Timur Khabibulin
15
5
2
Zdenek Kolar / Adam Pavlasek
40
7
3
3 Game points
Mostra dettagli

2. Jurgen Melzer AUT / Filip Polasek SVK vs [3] Fabricio Neis BRA / Purav Raja IND

Il match deve ancora iniziare

3. [14] Tallon Griekspoor NED vs Gianluca Mager ITA (non prima ore: 15:00)

Il match deve ancora iniziare

4. Pavel Kotov RUS vs Roberto Ortega-Olmedo ESP

Il match deve ancora iniziare

TAG: , ,