Da Melbourne: Andreas Seppi “Era importante vincere in tre set senza sprecare troppe energie”

Andreas Seppi : “Bisogna avere sempre voglia di sacrificarsi, senza mai accontentarsi, e mentalmente bisogna essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Non è facile. Per questo succede che alcuni giocatori giocano un paio di ottime stagioni e poi faticano nel confermarsi a certi livelli”.

Era importante vincere in tre set senza sprecare troppe energie.

L’esperienza ha il suo peso. Magari ora, dopo tanti anni nel circuito, accetto quel che accade in campo con maggior serenità, senza lamentarmi. Un modo per restare tranquillo e concentrato su ogni punto.

“Non ci ho mai giocato contro Tiafoe, mi ci sono solo allenato qualche anno fa quando era ancora più giovane. Certo se ha battuto Anderson significa che sta giocando molto bene. E poi a quell’età è tutto bello, pensi poco e non ti metti pressione. Quella arriverà per lui tra qualche anno, magari quando a 22, 23 ti poni qualche traguardo in più”.