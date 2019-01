Australian Open: LIVE i risultati con il dettagliato del DAY 3. Esce di scena Kevin Anderson

Uscita di scena piuttosto clamorosa agli Australian Open, dove Kevin Anderson, numero 6 al mondo, è stato battuto nel secondo turno in rimonta dall’energico americano Frances Tiafoe (ATP 39) con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 7-5. Il gigante sudafricano è per ora la più alta testa di serie ad essere eliminata dal tabellone di Melbourne; al primo turno era uscito un altro top ten: John Isner (10). Lo statunitense affronterà nei sedicesimi di finale Andreas Seppi (35) che si è imposto in scioltezza per 6-3 6-4 6-4 sull’australiano Jordan Thompson (75).

E ha faticato non poco anche Marin Cilic (7) per digerire l’altro americano Mackenzie McDonald (83), il quale ha costretto il croato ad un match di oltre tre ore e mezza, chiuso poi sul 7-5 6-7 (9/11) 6-4 6-4 a favore del finalista dello scorso anno.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$59.687.000 – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) S. Stephens vs T. Babos



GS Australian Open S. Stephens [5] S. Stephens [5] 6 6 T. Babos [2] T. Babos [2] 3 1 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-1 → 6-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Stephens 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Babos 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 2-0 → 2-1 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace df A-40 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 2-1 → 3-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Babos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(15) A. Barty vs Y. Wang



GS Australian Open A. Barty A. Barty 6 6 Y. Wang Y. Wang 2 3 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Barty 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 Y. Wang 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(Q) D. Evans vs (3) R. Federer (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open D. Evans D. Evans 6 6 3 R. Federer [3] R. Federer [3] 7 7 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 3-6* ace 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 4-3* 5-3* 5-4* 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Evans 0-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) B. Haddad Maia vs (2) A. Kerber



GS Australian Open B. Haddad Maia B. Haddad Maia 2 3 A. Kerber [2] A. Kerber [2] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Kerber 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia 0-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Ebden vs (2) R. Nadal



GS Australian Open M. Ebden M. Ebden 15 2 R. Nadal [2] • R. Nadal [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Nadal 0-15 2-2 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Ebden 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Pavlyuchenkova vs (9) K. Bertens



GS Australian Open A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 3 6 6 K. Bertens [9] K. Bertens [9] 6 3 3 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Bertens 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pavlyuchenkova 15-40 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 K. Bertens 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 K. Bertens 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Bertens 0-15 0-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 K. Bertens A-40 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

(5) K. Anderson vs F. Tiafoe



GS Australian Open K. Anderson [5] K. Anderson [5] 6 4 4 5 F. Tiafoe F. Tiafoe 4 6 6 7 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Tiafoe 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-40 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Anderson 40-A 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 K. Anderson A-40 0-15 0-30 15-30 15-40 ace 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 15-0 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Anderson 30-40 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 30-30 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Larsson vs (3) C. Wozniacki



GS Australian Open J. Larsson [13] J. Larsson [13] 1 3 C. Wozniacki [3] C. Wozniacki [3] 6 6 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Larsson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Larsson 30-40 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(27) A. de Minaur vs (Q) H. Laaksonen



GS Australian Open A. de Minaur [27] • A. de Minaur [27] 40 6 6 5 H. Laaksonen H. Laaksonen 15 4 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. de Minaur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 H. Laaksonen 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 40-A 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 H. Laaksonen 30-40 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. de Minaur 40-30 15-15 15-0 df 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(30) M. Sharapova vs R. Peterson



Il match deve ancora iniziare

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(20) A. Kontaveit vs A. Sasnovich



GS Australian Open A. Kontaveit A. Kontaveit 3 3 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kontaveit 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 df 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 15-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

(6) M. Cilic vs M. McDonald



GS Australian Open M. Cilic [6] M. Cilic [6] 7 6 6 6 M. McDonald M. McDonald 5 7 4 4 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 30-40 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. McDonald 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Cilic 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 M. McDonald 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-15 30-40 df 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 2-0 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. McDonald 10-9 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 4-2* 5-2* 5-3* 6-3* ace 6-4* 6-5* 6-6* 7-6* 7-7* 7-8* 8-8* ace 9-8* 9-9* 9-10* 6-6 → 6-7 M. McDonald 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Cilic 40-A 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. McDonald 0-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Boulter vs (11) A. Sabalenka



GS Australian Open K. Boulter K. Boulter 3 4 A. Sabalenka A. Sabalenka 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Boulter 15-40 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Sabalenka 40-A 0-15 15-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 K. Boulter 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-4 → 3-4 A. Sabalenka 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 K. Boulter 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Boulter 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Boulter 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(22) R. Bautista Agut vs J. Millman (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open R. Bautista Agut [22] R. Bautista Agut [22] 0 6 6 3 6 J. Millman • J. Millman 0 3 1 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Millman 6-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Millman A-40 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 J. Millman 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Millman 0-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-0 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Millman 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Millman 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) Z. Hives vs (19) C. Garcia



GS Australian Open Z. Hives Z. Hives 3 3 C. Garcia [19] C. Garcia [19] 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Hives 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 ace 40-A 3-5 → 3-6 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Hives 30-40 2-5 Z. Hives 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Z. Hives 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Z. Hives 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Z. Hives 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

J. Thompson vs A. Seppi



GS Australian Open J. Thompson J. Thompson 3 4 4 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(30) G. Monfils vs T. Fritz



GS Australian Open G. Monfils [30] G. Monfils [30] 3 7 6 6 T. Fritz T. Fritz 6 6 7 7 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 15-0* 0-2* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 3-5* 3-6* 4-6* 5-6* ace 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Monfils 15-0 30-0 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 G. Monfils 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 4-3* 4-4* df 5-4* 5-5* 5-6* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Monfils 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 3-3* 4-3* 4-4* 4-5* 4-6* 5-6* 6-6* 6-7* 7-7* 8-7* 8-8* 9-8* ace 6-6 → 7-6 G. Monfils 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Monfils 0-40 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 40-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Fritz 40-15 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

(8) P. Kvitova vs I. Begu (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open P. Kvitova [8] P. Kvitova [8] 6 6 I. Begu [10] I. Begu [10] 1 3 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Begu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Kvitova 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Kvitova 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 P. Kvitova 0-15 df 0-30 0-40 df 4-0 → 4-1 I. Begu 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) S. Tsitsipas vs (Q) V. Troicki



GS Australian Open S. Tsitsipas [14] S. Tsitsipas [14] 6 2 6 7 V. Troicki V. Troicki 3 6 2 5 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 S. Tsitsipas A-40 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 V. Troicki 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 df 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 V. Troicki 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 40-A 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Troicki 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 2-3 → 2-4 V. Troicki 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Troicki 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(Q) A. Sharma vs M. Sakkari



GS Australian Open A. Sharma A. Sharma 1 4 M. Sakkari M. Sakkari 6 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Sharma 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Sakkari 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Sharma 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 M. Sakkari 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-30 15-15 2-1 → 2-2 A. Sharma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Sharma 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Sharma 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 A. Sharma 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(29) D. Vekic vs (WC) K. Birrell



GS Australian Open D. Vekic [29] D. Vekic [29] 4 6 1 K. Birrell K. Birrell 6 4 6 Vincitore: K. Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Vekic 0-40 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 K. Birrell 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Vekic 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 5-3 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 K. Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 4-0 → 4-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 K. Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Vekic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Vekic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 3-3 → 3-4 D. Vekic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Birrell 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(20) G. Dimitrov vs P. Cuevas (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))



GS Australian Open G. Dimitrov [20] • G. Dimitrov [20] 40 6 6 6 3 P. Cuevas P. Cuevas 30 3 7 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 40-A 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 2-3* 2-4* 3-4* 3-5* 4-5* 4-6* 5-6* ace 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 40-A 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Cuevas 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 40-15 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Cuevas 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Krunic / S. Zheng vs M. Adamczak / J. Moore



GS Australian Open A. Krunic / S. Zheng A. Krunic / S. Zheng 1 4 M. Adamczak / J. Moore M. Adamczak / J. Moore 6 6 Vincitore: M. Adamczak / J. Moore Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Adamczak / J. Moore 0-15 15-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Krunic / S. Zheng 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Adamczak / J. Moore 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Krunic / S. Zheng A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Adamczak / J. Moore 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 A. Krunic / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Adamczak / J. Moore 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Krunic / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Adamczak / J. Moore 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Krunic / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Adamczak / J. Moore 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Krunic / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Adamczak / J. Moore 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Krunic / S. Zheng 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Adamczak / J. Moore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Krunic / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Adamczak / J. Moore 0-15 15-15 30-15 30-30 0-15 40-30 0-0 → 0-1

(15) R. Bopanna / (15) D. Sharan vs P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open R. Bopanna / D. Sharan [15] R. Bopanna / D. Sharan [15] 1 6 5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez [23] P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez [23] 6 4 7 Vincitore: P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Bopanna / D. Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 40-A 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / D. Sharan 40-A 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 R. Bopanna / D. Sharan 30-40 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace df A-40 ace 0-1 → 0-2 R. Bopanna / D. Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

M. Demoliner / F. Nielsen vs G. Granollers / M. Granollers



GS Australian Open M. Demoliner / F. Nielsen M. Demoliner / F. Nielsen 4 6 6 G. Granollers / M. Granollers G. Granollers / M. Granollers 6 4 2 Vincitore: M. Demoliner / F. Nielsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Granollers / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 G. Granollers / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Demoliner / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Granollers / M. Granollers 15-40 ace 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Demoliner / F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Granollers / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 G. Granollers / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Demoliner / F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 G. Granollers / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Granollers / M. Granollers 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Granollers / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Granollers / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Demoliner / F. Nielsen 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Granollers / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Granollers / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 G. Granollers / M. Granollers 40-0 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Demoliner / F. Nielsen 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Granollers / M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Demoliner / F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

N. Kichenok / Y. Wang vs O. Kalashnikova / D. Yastremska



GS Australian Open N. Kichenok / Y. Wang N. Kichenok / Y. Wang 6 6 O. Kalashnikova / D. Yastremska O. Kalashnikova / D. Yastremska 4 2 Vincitore: N. Kichenok / Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Kichenok / Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kichenok / Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 N. Kichenok / Y. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Kalashnikova / D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Kalashnikova / D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Kichenok / Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 O. Kalashnikova / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs M. Gonzalez / N. Jarry



GS Australian Open M. Purcell / L. Saville M. Purcell / L. Saville 6 4 3 M. Gonzalez / N. Jarry M. Gonzalez / N. Jarry 3 6 6 Vincitore: M. Gonzalez / N. Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Gonzalez / N. Jarry 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Purcell / L. Saville 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Purcell / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Purcell / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Purcell / L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(WC) D. Aiava / (WC) N. Bains vs (5) A. Klepac / (5) M. Martinez Sanchez



GS Australian Open D. Aiava / N. Bains D. Aiava / N. Bains 2 6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez [5] A. Klepac / M. Martinez Sanchez [5] 6 7 Vincitore: A. Klepac / M. Martinez Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-40* 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 1-3* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Aiava / N. Bains 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Aiava / N. Bains 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Aiava / N. Bains 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Aiava / N. Bains 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Aiava / N. Bains 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Aiava / N. Bains 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Aiava / N. Bains 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Aiava / N. Bains 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Aiava / N. Bains 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A A-40 0-2 → 1-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Aiava / N. Bains 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(WC) A. Bolt / (WC) M. Polmans vs (4) B. Bryan / (4) M. Bryan (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open A. Bolt / M. Polmans A. Bolt / M. Polmans 6 6 B. Bryan / M. Bryan [4] B. Bryan / M. Bryan [4] 7 7 Vincitore: B. Bryan / M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Bolt / M. Polmans 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bolt / M. Polmans 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 3-3 → 3-4 A. Bolt / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 30-40 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Bolt / M. Polmans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bolt / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 3-5* 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 B. Bryan / M. Bryan 40-A 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Bolt / M. Polmans 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Bryan / M. Bryan 15-40 df 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Bolt / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Bolt / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Bolt / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Bolt / M. Polmans 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Bryan / M. Bryan 30-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bolt / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(WC) N. Kyrgios / (WC) M. Reid vs (13) I. Dodig / (13) E. Roger-Vasselin



GS Australian Open N. Kyrgios / M. Reid N. Kyrgios / M. Reid 2 6 I. Dodig / E. Roger-Vasselin [13] I. Dodig / E. Roger-Vasselin [13] 6 7 Vincitore: I. Dodig / E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Kyrgios / M. Reid 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios / M. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Kyrgios / M. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kyrgios / M. Reid 0-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A A-40 ace 1-4 → 2-4 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / M. Reid 15-0 30-0 ace 30-15 ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Vondrousova vs (31) P. Martic



GS Australian Open M. Vondrousova M. Vondrousova 4 5 P. Martic P. Martic 6 7 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Martic 40-15 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Vondrousova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 P. Martic 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 P. Martic 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Vondrousova 30-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Martic 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 3-4 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Berdych vs R. Haase



GS Australian Open T. Berdych T. Berdych 6 6 6 R. Haase [16] R. Haase [16] 1 3 3 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Berdych 0-40 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 15-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase 0-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Berdych 15-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Haase 30-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Haase 0-40 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 R. Haase 0-15 0-30 0-40 ace 4-1 → 5-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Haase 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

(24) L. Tsurenko vs A. Anisimova



GS Australian Open L. Tsurenko [24] L. Tsurenko [24] 0 2 A. Anisimova A. Anisimova 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 L. Tsurenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Anisimova 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-40 0-5 → 0-6 A. Anisimova 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Y. Nishioka vs (10) K. Khachanov



GS Australian Open Y. Nishioka Y. Nishioka 3 3 3 K. Khachanov [10] K. Khachanov [10] 6 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Khachanov 40-15 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 40-A ace 40-40 A-40 df 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 30-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 40-0 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) H. Kontinen / (12) J. Peers vs S. Gonzalez / A. Qureshi



GS Australian Open H. Kontinen / J. Peers [12] • H. Kontinen / J. Peers [12] 0 6 4 S. Gonzalez / A. Qureshi S. Gonzalez / A. Qureshi 0 3 1 Vincitore: H. Kontinen / J. Peers per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Kontinen / J. Peers 4-1 S. Gonzalez / A. Qureshi 15-0 15-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 H. Kontinen / J. Peers 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / A. Qureshi 15-40 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Kontinen / J. Peers 40-A 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 5-3 → 6-3 S. Gonzalez / A. Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / A. Qureshi 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

I. Bara / M. Niculescu vs L. Arruabarrena / A. Parra Santonja (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open I. Bara / M. Niculescu I. Bara / M. Niculescu 6 6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 1 1 Vincitore: I. Bara / M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 5-1 → 6-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 I. Bara / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 I. Bara / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Bara / M. Niculescu 40-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 I. Bara / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 I. Bara / M. Niculescu 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 I. Bara / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(7) L. Kubot / (7) H. Zeballos vs A. Bedene / M. Marterer



GS Australian Open L. Kubot / H. Zeballos [7] L. Kubot / H. Zeballos [7] 7 5 6 A. Bedene / M. Marterer A. Bedene / M. Marterer 5 7 3 Vincitore: L. Kubot / H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Bedene / M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bedene / M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Bedene / M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Kubot / H. Zeballos 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Kubot / H. Zeballos 40-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bedene / M. Marterer 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Kubot / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bedene / M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Bedene / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bedene / M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Kubot / H. Zeballos 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bedene / M. Marterer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Kubot / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Molchanov / I. Zelenay vs M. Berrettini / M. Cecchinato



GS Australian Open D. Molchanov / I. Zelenay D. Molchanov / I. Zelenay 4 6 6 M. Berrettini / M. Cecchinato M. Berrettini / M. Cecchinato 6 3 3 Vincitore: D. Molchanov / I. Zelenay Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini / M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Molchanov / I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Molchanov / I. Zelenay 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini / M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini / M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 D. Molchanov / I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Berrettini / M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 D. Molchanov / I. Zelenay 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Molchanov / I. Zelenay 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Molchanov / I. Zelenay 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Molchanov / I. Zelenay 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini / M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Krawietz / N. Mektic vs N. Monroe / J. Nedunchezhiyan



GS Australian Open K. Krawietz / N. Mektic K. Krawietz / N. Mektic 4 7 7 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 6 6 5 Vincitore: K. Krawietz / N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 6-5 → 7-5 K. Krawietz / N. Mektic 40-A 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Krawietz / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 30-0 ace ace 3-3 → 4-3 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Krawietz / N. Mektic 9-8 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 5-1* 5-2* 5-3* 5-4* 6-4* 6-5* 6-6* 6-7* 7-7* 8-7* 8-8* 9-8* 6-6 → 7-6 K. Krawietz / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / N. Mektic 40-0 0-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 K. Krawietz / N. Mektic 40-30 15-0 30-0 4-2 → 4-3 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 30-40 15-0 40-0 40-15 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-40 30-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / N. Mektic 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Krawietz / N. Mektic 30-0 40-0 15-15 15-30 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 K. Krawietz / N. Mektic 0-15 0-30 0-40 15-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / N. Mektic A-40 0-15 0-30 15-30 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / N. Mektic 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 40-30 0-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 0-15 15-0 40-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Krawietz / N. Mektic 0-15 30-40 0-15 3-4 → 4-4 K. Krawietz / N. Mektic 0-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 0-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / N. Mektic 15-40 15-0 1-2 → 2-2 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / N. Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Monroe / J. Nedunchezhiyan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Krajicek / A. Sitak vs L. Paes / M. Reyes-Varela



GS Australian Open A. Krajicek / A. Sitak A. Krajicek / A. Sitak 7 7 L. Paes / M. Reyes-Varela L. Paes / M. Reyes-Varela 5 6 Vincitore: A. Krajicek / A. Sitak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* ace 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* ace 4-2* 5-2* 6-2* 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Paes / M. Reyes-Varela 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 L. Paes / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Krajicek / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Paes / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Paes / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Paes / M. Reyes-Varela 30-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Paes / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Krajicek / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Paes / M. Reyes-Varela 30-40 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Krajicek / A. Sitak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

L. Bambridge / J. O’Mara vs M. Copil / M. Fucsovics



GS Australian Open L. Bambridge / J. O'Mara L. Bambridge / J. O'Mara 6 6 M. Copil / M. Fucsovics M. Copil / M. Fucsovics 3 1 Vincitore: L. Bambridge / J. O'Mara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Copil / M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Copil / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Copil / M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Bambridge / J. O'Mara A-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Copil / M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Copil / M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Bambridge / J. O'Mara 0-15 0-30 15-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Copil / M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Copil / M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Copil / M. Fucsovics 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Bambridge / J. O'Mara 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

I. Ivashka / D. Medvedev vs H. Nys / B. Paire



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Kudla vs (18) D. Schwartzman



GS Australian Open D. Kudla D. Kudla 4 5 6 7 4 D. Schwartzman [18] D. Schwartzman [18] 6 7 3 6 6 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 D. Schwartzman 40-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 40-15* 0-0* 0-1* 1-1* 2-1* 2-2* 3-2* 4-2* 5-2* 5-3* 5-4* 5-5* 6-5* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-30 ace 30-40 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 30-40 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-0 → 1-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 40-15 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Kudla 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 4-3 → 4-4 D. Kudla A-40 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Kudla 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Collins vs S. Vickery



GS Australian Open D. Collins D. Collins 6 7 S. Vickery S. Vickery 3 5 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 ace 6-5 → 7-5 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Collins 0-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Vickery 0-40 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Collins 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 S. Vickery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Collins 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Vickery 40-A 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Vickery 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Collins 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 5-3 → 6-3 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Fabbiano vs R. Opelka



GS Australian Open T. Fabbiano T. Fabbiano 6 6 6 3 7 R. Opelka R. Opelka 7 2 4 6 6 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 15-40* 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 4-2* 5-2* 6-2* 7-2* 7-3* 7-4* 8-4* 8-5* 9-5* 6-6 → 7-6 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-40 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Opelka 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Opelka 40-15 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Opelka 30-40 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Opelka 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 40-15 15-0 30-0 15-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Opelka 0-40 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0-0* 1-0* 2-0* 3-0* 4-0* 4-1* 4-2* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 7-6* 7-7* 7-8* 8-8* 9-8* 9-9* ace 9-10* 10-10* 11-10* 11-11* 11-12* 12-12* 13-12* 13-13* 13-14* 14-14* 15-14* 15-15* ace 15-16* 6-6 → 6-7 R. Opelka 30-40 ace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 R. Opelka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas vs A. Mannarino / A. Mies



GS Australian Open P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 4 4 A. Mannarino / A. Mies A. Mannarino / A. Mies 6 6 Vincitore: A. Mannarino / A. Mies Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino / A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Mannarino / A. Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Mannarino / A. Mies 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Mannarino / A. Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mannarino / A. Mies 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Mannarino / A. Mies 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Mannarino / A. Mies 15-0 15-15 30-0 40-0 40-30 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino / A. Mies 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Mannarino / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Arevalo / J. Cerretani vs (9) J. Rojer / (9) H. Tecau



GS Australian Open M. Arevalo / J. Cerretani M. Arevalo / J. Cerretani 7 6 6 J. Rojer / H. Tecau [9] J. Rojer / H. Tecau [9] 5 7 3 Vincitore: M. Arevalo / J. Cerretani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Arevalo / J. Cerretani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Arevalo / J. Cerretani 40-30 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 40-0* 0-1* 0-2* 1-2* ace 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Arevalo / J. Cerretani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo / J. Cerretani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Arevalo / J. Cerretani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Panova / L. Siegemund vs M. Gasparyan / D. Gavrilova



GS Australian Open A. Panova / L. Siegemund A. Panova / L. Siegemund 3 2 M. Gasparyan / D. Gavrilova M. Gasparyan / D. Gavrilova 6 6 Vincitore: M. Gasparyan / D. Gavrilova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Panova / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Panova / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Panova / L. Siegemund 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Panova / L. Siegemund 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Gasparyan / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Panova / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 3-5 → 3-6 M. Gasparyan / D. Gavrilova 30-40 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Panova / L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Gasparyan / D. Gavrilova 40-15 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Panova / L. Siegemund 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Panova / L. Siegemund A-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gasparyan / D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Panova / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Cornet / P. Martic vs M. Linette / A. Tomljanovic



GS Australian Open A. Cornet / P. Martic A. Cornet / P. Martic 2 6 6 M. Linette / A. Tomljanovic M. Linette / A. Tomljanovic 6 0 0 Vincitore: A. Cornet / P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Cornet / P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Cornet / P. Martic 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Cornet / P. Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Cornet / P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Cornet / P. Martic 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 A. Cornet / P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Linette / A. Tomljanovic 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cornet / P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Cornet / P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Cornet / P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Cornet / P. Martic 30-40 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) K. Chang / (WC) C. Hsu vs K. Christian / A. Muhammad



GS Australian Open K. Chang / C. Hsu K. Chang / C. Hsu 1 2 K. Christian / A. Muhammad K. Christian / A. Muhammad 6 6 Vincitore: K. Christian / A. Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Christian / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Chang / C. Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 2-4 → 2-5 K. Christian / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Chang / C. Hsu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Christian / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Chang / C. Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 K. Christian / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Chang / C. Hsu 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Christian / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 K. Chang / C. Hsu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 K. Chang / C. Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Chang / C. Hsu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Christian / A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Chang / C. Hsu 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Christian / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

B. Klahn / M. Kukushkin vs (6) R. Klaasen / (6) M. Venus (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open B. Klahn / M. Kukushkin B. Klahn / M. Kukushkin 6 4 3 R. Klaasen / M. Venus [6] R. Klaasen / M. Venus [6] 4 6 6 Vincitore: R. Klaasen / M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Klaasen / M. Venus 30-40 df 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Klaasen / M. Venus 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 B. Klahn / M. Kukushkin 15-40 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Klahn / M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 4-6 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Klahn / M. Kukushkin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Klahn / M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Klahn / M. Kukushkin 40-A 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Klahn / M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Klaasen / M. Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Klahn / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Klahn / M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Klahn / M. Kukushkin 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Kuzmova / M. Rybarikova vs S. Stosur / S. Zhang



GS Australian Open V. Kuzmova / M. Rybarikova V. Kuzmova / M. Rybarikova 6 2 S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 7 6 Vincitore: S. Stosur / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-40 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Kuzmova / M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Stosur / S. Zhang 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 40-A* 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 3-4* 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 V. Kuzmova / M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 S. Stosur / S. Zhang 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 V. Kuzmova / M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Kuzmova / M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(16) R. Haase / (16) M. Middelkoop vs R. Harrison / S. Querrey



GS Australian Open R. Haase / M. Middelkoop [16] R. Haase / M. Middelkoop [16] 5 6 3 R. Harrison / S. Querrey R. Harrison / S. Querrey 7 4 6 Vincitore: R. Harrison / S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Harrison / S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 3-5 R. Harrison / S. Querrey 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 1-4 → 2-4 R. Harrison / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Harrison / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Harrison / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-30 ace 2-0 → 2-1 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 R. Harrison / S. Querrey 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 R. Harrison / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-30 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Haase / M. Middelkoop 15-40 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Harrison / S. Querrey 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Harrison / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Harrison / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Harrison / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) A. Groenefeld / (12) V. King vs S. Aoyama / L. Marozava



GS Australian Open A. Groenefeld / V. King [12] A. Groenefeld / V. King [12] 4 3 S. Aoyama / L. Marozava S. Aoyama / L. Marozava 6 6 Vincitore: S. Aoyama / L. Marozava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Groenefeld / V. King 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Aoyama / L. Marozava 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-5 → 3-5 A. Groenefeld / V. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 S. Aoyama / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Groenefeld / V. King 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Groenefeld / V. King 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Groenefeld / V. King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Aoyama / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / V. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Aoyama / L. Marozava 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Groenefeld / V. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Aoyama / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 A. Groenefeld / V. King 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Aoyama / L. Marozava 15-40 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Groenefeld / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Aoyama / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Groenefeld / V. King 30-40 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Aoyama / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Groenefeld / V. King 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

T. Maria / H. Watson vs (4) N. Melichar / (4) K. Peschke



GS Australian Open T. Maria / H. Watson T. Maria / H. Watson 1 6 4 N. Melichar / K. Peschke [4] N. Melichar / K. Peschke [4] 6 4 6 Vincitore: N. Melichar / K. Peschke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Maria / H. Watson 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Maria / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Maria / H. Watson 15-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 N. Melichar / K. Peschke 30-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Maria / H. Watson 40-A 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Maria / H. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Maria / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Maria / H. Watson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 N. Melichar / K. Peschke 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Maria / H. Watson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Maria / H. Watson 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(5) P. Herbert / (5) N. Mahut vs D. Marrero / M. Zverev



GS Australian Open P. Herbert / N. Mahut P. Herbert / N. Mahut 7 6 D. Marrero / M. Zverev D. Marrero / M. Zverev 6 3 Vincitore: P. Herbert / N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Marrero / M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Marrero / M. Zverev 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Marrero / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Marrero / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Herbert / N. Mahut 40-15 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Marrero / M. Zverev 4-6 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* df 3-3* 4-3* 5-3* 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Marrero / M. Zverev 0-15 15-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 D. Marrero / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Marrero / M. Zverev 0-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Marrero / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 D. Marrero / M. Zverev 0-40 ace 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Marrero / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs A. Bogdan / An. Rodionova



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 6 6 A. Bogdan / An. Rodionova A. Bogdan / An. Rodionova 2 2 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bogdan / An. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Bogdan / An. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 A. Bogdan / An. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 A. Bogdan / An. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bogdan / An. Rodionova 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Bogdan / An. Rodionova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Bogdan / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Bogdan / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) S. Travaglia vs (19) N. Basilashvili



GS Australian Open S. Travaglia [27] S. Travaglia [27] 6 3 6 4 3 N. Basilashvili [19] N. Basilashvili [19] 3 6 3 6 6 Vincitore: N. Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 S. Travaglia 0-15 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 0-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 N. Basilashvili 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Basilashvili 0-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 S. Travaglia 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Travaglia 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-1 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Albot vs (26) F. Verdasco



GS Australian Open R. Albot R. Albot 1 6 3 F. Verdasco F. Verdasco 6 7 6 Vincitore: F. Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 R. Albot 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Albot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 40-A* 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 R. Albot 30-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Verdasco 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 F. Verdasco 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Verdasco 15-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

B. Bencic vs Y. Putintseva



GS Australian Open B. Bencic B. Bencic 7 4 6 Y. Putintseva Y. Putintseva 5 6 2 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Bencic A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 B. Bencic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Hibino / D. Krawczyk vs (14) M. Kato / (14) M. Ninomiya



GS Australian Open N. Hibino / D. Krawczyk [8] N. Hibino / D. Krawczyk [8] 3 6 6 M. Kato / M. Ninomiya [14] M. Kato / M. Ninomiya [14] 6 4 3 Vincitore: N. Hibino / D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Kato / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Kato / M. Ninomiya 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kato / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kato / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kato / M. Ninomiya A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Hibino / D. Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Kato / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 2-5 → 3-5 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Kato / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Hibino / D. Krawczyk 0-30 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Kato / M. Ninomiya 40-15 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Kato / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Hibino / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Mayer / J. Sousa vs (14) F. Lopez / (14) M. Lopez (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))



GS Australian Open L. Mayer / J. Sousa L. Mayer / J. Sousa 6 6 6 F. Lopez / M. Lopez [14] F. Lopez / M. Lopez [14] 4 7 3 Vincitore: L. Mayer / J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 F. Lopez / M. Lopez 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Lopez / M. Lopez 15-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Mayer / J. Sousa 0-40 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Lopez / M. Lopez 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Mayer / J. Sousa 1-6 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak A-40* 0-0* 0-1* 0-2* 0-3* 0-4* 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Lopez / M. Lopez 40-A 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Mayer / J. Sousa 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Mayer / J. Sousa 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Lopez / M. Lopez 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Mayer / J. Sousa 40-15 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 15-30 3-3 → 4-3 L. Mayer / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 2-2 → 2-3 L. Mayer / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Mayer / J. Sousa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 40-0 0-0 → 0-1

(WC) M. Gong / (WC) Z. Zhang vs M. Klizan / M. Matkowski



GS Australian Open M. Gong / Z. Zhang M. Gong / Z. Zhang 7 5 6 M. Klizan / M. Matkowski M. Klizan / M. Matkowski 5 7 4 Vincitore: M. Gong / Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Gong / Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Gong / Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df df 5-6 → 5-7 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gong / Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Klizan / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 M. Gong / Z. Zhang 40-A 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Gong / Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Klizan / M. Matkowski 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Gong / Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Klizan / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(6) L. Hradecka / (6) E. Makarova vs M. Barthel / S. Kenin