Da Melbourne: Matteo Berrettini “Di sicuro devo crescere alla risposta e ci sto lavorando” (VIDEO)

Matteo Berrettini : “Era un match difficile e lo sapevo alla vigilia, non ho fatto una partita grandiosa, ma il lato positivo è che pur non avendo giocato al massimo gli sono sempre stato attaccato e ho avuto anche le mie chance. Di sicuro devo crescere alla risposta e ci sto lavorando, ma il livello per giocare contro avversari così forti e in alto in classifica c’è”.