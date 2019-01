Il selfie da 43 Slam. Ormai è solo tennis spettacolo?

La Hopman Cup è sicuramente anche spettacolo e Roger Federer e Serena Williams non si sono fatti pregare per dare all’evento una risonanza mondiale anche tra l’informazione generalista.

Al termine del doppio di ieri, che li ha visti per la prima volta in carriera in campo uno contro l’altra, i due ex numeri uno del mondo (su richiesta dell’intervistatore) si sono fatti un selfie. Uno scatto da 43 titoli dello Slam che ha subito fatto il giro di web e social.

Secondo voi il tennis in questo modo non rischia di snaturarsi sempre di più cercando solo il puro spettacolo mediatico che l’emozione dell’evento stesso?