Roger Federer e il dubbio se giocare anche nel 2020

“Vedremo se ci sarà la stagione 2020 o no”. Questa piccola frase, pronunciata da Roger Federer in un’intervista rilasciata a SRF alla vigilia del suo debutto alla Hopman Cup, lascia intendere che il basilese non ha ancora deciso se continuerà a giocare anche l’anno prossimo. “Ho un’idea di come pianificare il 2019 – ha spiegato il 37enne – anche se non sono totalmente sicuro di cosa succederà in primavera con l’erba, la terra battuta e il duro. Le discussioni con il mio staff continuano. Poi vederemo se ci sarà la stagione 2020 o no”. Oltre a quelli sul prossimo anno, i dubbi sono principalmente sulla presenza o meno di Federer negli appuntamenti su terra battuta, anche se il numero tre al mondo ha lasciato intendere che potrebbe giocare a Barcellona o Roma prima del Roland-Garros.

Federer ha debuttato nel circuito ATP nel luglio del 1998 a Gstaad e da allora ha collezionato 99 trofei, 20 dei quali nei tornei del Grande Slam. Il basilese non ha mai evocato una data precisa per il suo ritiro, ma visto che l’unico titolo che gli manca è la medaglia d’oro in singolare alle Olimpiadi è immaginabile che la prospettiva di partecipare ai Giochi di Tokyo del 2020 possa spingerlo a proseguire ancora un po’.