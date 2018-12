W25 Playford, entry list: cinque azzurre ai nastri di partenza

Sono cinque le giocatrici italiane ammesse di diritto nel tabellone principale del W25 di Playford (Australia), torneo in programma dal 31 dicembre prossimo al Playford City Tennis Centre. Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe e Giulia Gatto-Monticone sono state ammesse per classifica, mentre Anastasia Grymalska (così come Minnen, Ramialison, Kolodziejova e Mendez) ha per sé riservato un posto ITF, secondo le nuove norme in vigore dalla stagione 2019.

MAIN DRAW (INGRESSO DIRETTO): Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Martina Di Giuseppe, Giulia Gatto-Monticone

MAIN DRAW (ITF): Anastasia Grymalska