Italiane nei tornei ITF, i risultati del 18 dicembre: Laura Mair, classe 2003, vince a Ortisei

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 18 dicembre

A Monastir parte con un successo il cammino di Angelica Raggi, mentre viene sconfitta all’esordio la qualificata Zantedeschi.

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

R32 – Aurora Zantedeschi (ITA) vs Emma Lene (FRA) 2-6 3-6

R32 – Angelica Raggi (8,ITA) b. Jovana Babic (SRB) 6-1 5-7 6-1

Ad Ortisei vince a sorpresa Laura Mair, classe 2003: l’azzurra, senza ranking, beneficia del ritiro della slovena Pislak nel corso del secondo set. Subito fuori Pinto e Gambogi.

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

R32 – Giorgia Pinto (WC,ITA) vs Simona Waltert (4,SUI) 0-6 1-6

R32 – Sara Gambogi (WC,ITA) vs Francesca Bullani (ITA) 2-6 3-6

R32 – Laura Mair (WC,ITA) vs Manca Pislak (7,SLO) 6-2 1-0 Rit.