Marion Bartoli ritorna nel mondo del tennis come coach

Marion Bartoli ritorna nel mondo del tennis ma come coach.

La campionessa dell’edizione 2013 di Wimbledon sarà coach della connazionale Lucie Wargnier, diciannovenne francese attualmente al n.761 WTA.

For now she is still smiling!!! Let s see after the next 18 days of practice!! 😂 Very happy to start coaching this young French girl : Lucie Wargnier

Pour l instant elle sourit encore!! On verra après les 18 prochains jours passés sur le terrain et dans la salle de gym 😂 pic.twitter.com/MbnKyYj4p7

