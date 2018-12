Dove tutto ebbe inizio

Continua la nostra rubrica d’informazione sul fenomeno del match fixing nel mondo del tennis. Oggi torniamo a parlare di un evento particolare che spalancò le porte alla cultura del sospetto.

Lettori e Amici di Livetennis.it, dopo esserci occupati in maniera approfondita dell’ultima vicenda relativa al fenomeno delle combine, oggi abbiamo deciso di fare un grande passo indetro per tornare alle origini di quella che oggi è una pesante minaccia per il mondo del tennis.

Siamo nel 2 agosto del 2007, torneo di Sopot, Polonia, in quello che oggi sarebbe un ATP 250.

I protagonisti sono Nikolay Davydenko, quarto in classifica, e l’italo-argentino Martin Vassallo Arguello in un match che sembrerebbe abbastanza indirizzato verso il russo nonchè detentore del titolo nell’anno precedente. Quello che possiamo premettere con certezza prima di iniziare la nostra ricostruzionedei fatti, è che Davydenko venisse da una serie di risultati non particolarmente entusiasmanti e non avesse sicuramente grande interesse a giocare col coltello tra i denti, per risparmiarsi in vista di un finale di stagione molto impegnativo e che dopo il match di primo turno vinto contro Crivoi accusò male a un dito. Queste informazioni sono riportate dall’investigatore Mark Phillips (incaricato di far luce sulla faccenda) che racconta di averle apprese da altri giocatori del circuito. Ciò che possiamo pensare, è che sicuramente gli organizzatori del torneo di Sopot abbiano insistito per assicurarsi la presenza di un giocatore del calibro del russo e potrebbero avergli presentato un’offerta economica allettante anche solo con la garanzia di vederlo in campo per poche partite.

Procediamo con ordine: le quote iniziali, cioè stabilite puramente dai bookmakers, presentano le possibilità di vittoria del favorito pari a circa l’80% (quota 1,20), mentre la fiducia sul colpaccio dell’argentino si attesta su un valore di quattro volte la posta. Significa che per 10€ scommessi sull’ “1”, ne avremmo guadagnati solamente due, mentre la stessa puntata sull’outsider avrebbe fruttato ben trenta euro di guadagno.

La prima anomalia si verifica ancora prima dell’inizio dell’incontro: la quota del favorito sale vertiginosamente fino a toccare quota 2,44: certamente un fatto insolito, così come insolita fu la massiccia ondata di denaro pari a 4 milioni di euro che piovve su quel match di secondo turno di un torneo certamente non prestigioso.

Un altro particolare interessante in tal senso sono 3 giocate “pesanti” a favore di Arguello provenienti da conti Betfair con sede a Mosca (città che ospita il 20% delle giocat totali sull’evento): il loro valore oscilla tra i $200.000 e i $500.000 e sono così divise: due giocate a partita ancora iniziata, una a partita in corso quando l’argentino era sotto di un set. Perchè tanta fiducia in Vassallo Arguello, un giocatore obiettivamente non in grado di impensierire un Davydenko che si fosse presentato in condizini dignitose? Una possibile risposta è nelle consultazioni tra Davydenko e il medico del torneo al quale venne chiesto se l’infiammazione al tendine potesse essere sufficiente come motivo di ritiro. Questa problematica, tradotta dal suo manager in frattura da stress quando egli fu chiamato a rispondere in sala stampa, non trovò riscontro in nessuna cartella clinica.

Sul campo, le cose sembravano non andare come previsto dagli scommettirori: Davydenko arrivò a condurre in vantaggio di un set e di un break ma nonostante questo le giocate “live” continuavano a premiare apparentemente senza motivo lo sfavorito argentino che improvvisamente, complice un infortunio del russo, recuperò il secondo set e si portò avanti nel terzo prima di avvalersi del ritiro del suo avversario.

Di fronte a una sconfitta così sospetta per la mole di gioco puntata, Betfair prese la decisione storica di sospendere tutte le scommesse sul match fino a che non fosse stata fatta chiarezza su un’anomalia di questa portata.

Quello che viene da chiedersi è: passi anche un sospetto infortunio del russo, quali motivazioni possono aver spinto diversi utenti del sito Betfair a scommettere decine di migliaia di euro su Martin Vassallo Arguello sia prima dell’incontro, sia quando il loro “cavallo” era molto lontano dal traguardo (sotto di un set e di un break)? I sospetti su un match del genere, le cui indagini si sono concluse con l’archivizione, aumentarono sulla base del comportamento di Nikolay che si dimostrò ostile a qualsiasi tipo di collaborazione e non consegnò mai il suo cellulare sostenendo di non possederne uno personale. Egli si risentì fortemente della vicenda dichiarando di essere stato vittima di una fase depressiva che lo spinse quasi al ritiro in seguito a questa faccenda, suggerendo una chiave di lettura secondo cui egli era un personaggio scomodo per l’ATP per la sua scarsa presenza mediatica (fece fatica per molto tempo a diventare popolare e trovare uno sponsor tecnico) e anche dopo l’archiviazione non rinunciò a far sentire la sua indignazione per il modo in cui era stato trattato.

Per la cronaca il russo non ebbe ricadute a livello fisico da Sopot fino al termine della stagione che proseguì con la vittoria nel torneo di Mosca, semifinale a Montreal e agli US Open ed eliminazione ai gironi del Master di fine anno.

Un altro elemento chiave che ha alimentato il culto del sospetto nei confronti dell’ex campione è la sua presenza in un particolare documentario sulla Mafia Russa intitolato “Thieves by Law” (reperibile online) come comparsa in uno spezzone nel quale si vedono figure decisamente losche calcare i campi del Roland Garros per diletto (procurando secondo me un danno d’immagine non indifferente sia a Davydenko che al torneo stesso). Ora non c’è dubbio che il documentario sia “entertainment” e il suo contenuto vada preso con le pinze, ma non è certamente un elemento che aiuta la credibilità di un atleta professionista.

Lo stesso andamento del match tra Davydenko e Vassallo Arguello in quel di Sopot si replica due anni dopo all’ATP di Zagabria nel 2009, quando il 32 enne Guillermo Canas, comunque dato come favorito netto dai bookmakers, perse contro la WC locale Antonio Veic dopo essere stato avanti un set e un break anche qui condizionato da un infortunio. Il caso vuole che dopo che Canas vinse il primo set 6-4, la sua quota anzichè scendere schizzò a sette volte la posta suggerendo quello che sarebbe poi stato il risultato finale.

Giampaolo Di Leonardo