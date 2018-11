Rafael Nadal inizio di stagione tra esibizioni e tornei. Inizierà gli allenamenti ad inizio dicembre

Rafael Nadal non gioca una partita ufficiale dalle semifinali degli Us Open causa una serie di problemi fisici, Rafael sta quindi già guardando per la stagione 2019 dove spera di avere almeno una stagione con meno infortuni.

Il 32enne maiorchino è in vacanza con la sua famiglia dalla scorsa settimana e prevede di tornare ad allenarsi tra il 4-5 dicembre, se sarà completamente guarito dall’intervento chirurgico alla caviglia. Gli allenamenti si svolgeranno presso l’Accademia Rafa Nadal di Manacor.

Nadal non giocherà l’esibizione in Arabia Saudita e giocherà invece ad Abu Dhabi, il 28 e il 29 dicembre, prima di iniziare ufficialmente la sua stagione 2019, all’ATP 250 di Brisbane, in Australia.

Una nuova esibizione a Sydney prima dell’Australian Open, dove dovrà difendere i quarti di finale conquistati lo scorso anno.