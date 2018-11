Il torneo di Dubai promette nel 2019 almeno 4 top ten presenti. Già da fine agosto contatti con i Big

Dopo aver presentato nel 2018 un torneo poco attraente rispetto agli altri anni – Grigor Dimitrov era l’unico membro della top ten presente – l’ATP 500 di Dubai promette di puntare forte la prossima stagione. La garanzia è stata data dal direttore del torneo, Salah Tahlak.

“Quest’anno non siamo riusciti a portare i migliori giocatori per diversi motivi e non vogliamo ripetere ancora gli stessi errori. Questo è il motivo per cui dagli US Open abbiamo parlato con gli agenti di molti giocatori e possiamo tranquillamente dire che avremo almeno quattro top ten nell’enty list”.