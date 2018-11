Gerard Pique: “Non c’è la guerra degli ego tra me e Federer” e poi pensa anche ad un progetto per il calcio

Gerard Pique, il grande promotore della nuova riforma delle Davis Cup Finals ha trovato in Roger Federer, organizzatore della Laver Cup, uno dei più scettici nell’approccio al nuovo formato, che esordirà a Madrid nel novembre 2019.

“Non c’è la guerra degli ego tra me e Federer, niente del genere. Non voglio nemmeno entrare in questo tipo di discussione o sprecare tempo in questa cosa. Quello che voglio è una grande competizione “, ha assicurato in un’intervista al settimanale L’Equipe.

Piqué sta anche pensando di fare una cosa simile anche per il calcio: “Stiamo lavorando a due progetti: uno è comprare una squadra e l’altra è una nuova competizione calcistica, che potrà essere completamente nuova o sfruttare quella già esistente, come ho fatto con la Coppa Davis”.