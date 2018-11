Sergi Bruguera allenatore della Spagna e di Tsonga

Sergi Bruguera ha ottenuto l’approvazione dalla RFET per poter unire il suo lavoro come capitano di Coppa Davis della Spagna con un’altra collaborazione, dopo che, secondo il quotidiano Marca, Jo-Wilfried Tsonga ha richiesto i suoi servizi per la prossima stagione.

Bruguera ha un grande prestigio in Francia dopo la collaborazione con Richard Gasquet, e questa sfida sarebbe una grande opportunità professionale per lui, considerando che Tsonga inizia praticamente da zero dopo il lungo periodo di stop per infortunio.