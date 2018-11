Davis Cup: Le difficoltà dell’impianto di Lille

È stato uno dei temi più controversi della settimana del tennis mondiale.

Lo Stade Pierre Mauroy di Lille ospiterà la finale di Coppa Davis per la terza volta in cinque anni, ma questa volta il processo di adattamento di uno stadio di calcio ad un campo in terra battuta non è stato tranquillo.

In quello stesso campo sportivo si è disputata la scorsa settimana una partita di rugby ed è stato organizzato il tutto con molta fretta.

Il campo, infatti, presenta una sorta di buca nella zona della linea di servizio.

Sarà necessario, quindi, rimuovere la linea già dipinta, rimuovere un buon strato di terra battuta e ridipingere di nuovo il tutto. Difficile e possibilmente (anche) dispendioso in termini di tempo.