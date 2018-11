Serie A1 Femminile, il programma completo di semifinali e playout

Il sorteggio tenutosi nella giornata di oggi, martedì 20 novembre, ha stabilito le semifinali ed i playout della Serie A1 Femminile 2018: gli incontri, sei in totale, si giocheranno (salvo qualche eccezione che vedremo in seguito) tra domenica 25 novembre (andata) e domenica 2 dicembre (ritorno).

Il programma delle semifinali prevederà l’anticipo di sabato 24/11 tra Tennis Club Prato e Tennis Club Genova 1893, mentre nella giornata di domenica si giocherà l’incontro tra Circolo Tennis Lucca e USD Tennis Beinasco.

Per quanto concerne i due spareggi salvezza, il Circolo della Stampa Sporting Torino aprirà le danze in casa contro il Club Atletico Faenza; “prima” davanti al proprio pubblico anche per la Società Canottieri Casale che affronterà il Tennis Club Parioli.

SEMIFINALI (24-25/11 – 2/12)

Tennis Club Prato A.S.D. – Tennis Club Genova 1893 (andata 24/11)

Circolo Tennis Lucca – USD Tennis Beinasco

PLAYOUT (25/11 – 1-2/12)

Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Atletico Faenza

Società Canottieri Casale – Tennis Club Parioli (ritorno 1/12)