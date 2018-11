ITF Junior: Luciano Darderi finalista in singolo e vincitore in doppio nel G2 in Bolivia. Sofia Rocchetti finalista nel G5 in Egitto e vincitrice nel doppio in coppia con Alessandra Simone

Pochi italiani impegnati nel circuito junior, che presentava tornei soprattutto in Sud America e in Africa. Il più bravo dei nostri è stato Luciano Darderi (2002) arrivato sino in finale nel torneo di grado 2 che si è svolto in Bolivia.

In finale è stato superato dal tennista dell’Ecuador Diaz Jalil con il punteggio di 7-6 7-5. Darderi ha anche vinto il doppio giocato in coppia con l’ucraino Vanshelboim.

Nell’altro G2 della settimana, disputato in Israele sono state impegnate due nostre ragazze. Matilde Mariani (2002), si è fermata al secondo turno, Anita Bertoloni (2002) ha perso al primo turno.

La maggior parte dei nostri connazionali ha invece giocato in Egitto in un G5 molto affollato di tennisti. La più brava è stata Sofia Rocchetti (2002), che ha perso solo in finale dalla spagnola Mintegi, che in semifinale aveva eliminato l’altra italiana Alessandra Simone (2003). Al terzo turno si è fermata Beatrice Stagno (2003), al secondo turno Giulia Paterno (2003) e al primo turno Anita Di Pietro (2002) e Gloria Contrino (2003). Sofia Rocchetti e Alessandra Simone hanno vinto il doppio giocando in coppia.

Anche nel maschile vittoria nel doppio di Riccardo Trione che ha giocato in coppia con un tennista ucraino, superando in finale la coppia tutta italiana formata da Giulio Perego e Federico Serena. Nel singolare, semifinale per Giulio Perego (2003), quarti di finale per Alberto Orso (2002), Riccardo Trione (2002) e Federico Serena (2002), terzo turno per Mario Organista (2001), secondo turno per Federico Scotuzzi (2004) e primo turno per Benito Massacri (2003) e Amedeo Jorio (2001). Non hanno superato le qualificazioni Alessandro Sergiacomo (2003), Filippo Carpi (2003) e Antonio Matteo Iaquinto (2003).

Paolo Angella