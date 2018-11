Masters Cup: Roger Federer ancora in corsa. Kevin Anderson da urlo (VIDEO)

Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori (ATP 9), Roger Federer (3) è stato protagonista di una partita autoritaria alla O2 Arena di Londra, vincendo il suo secondo impegno alle ATP Finals per 6-2 6-3 contro Dominik Thiem (8) in 1h06′ di gioco. Il 37nne renano ha approfittato soprattutto dell’imprecisione che ha contraddistinto il gioco dell’avversario, affidandosi all’ottimo rendimento di un servizio ritrovato ed efficace.

Nel prossimo impegno, l’ultimo per quanto riguarda il Gruppo Hewitt, Federer affronterà giovedì Kevin Anderson (6) in quello che sarà un match decisivo per staccare il biglietto per le semifinali.

Roger Federer non ha più diritto all’errore. Dopo il secondo successo nel Gruppo Hewitt di Kevin Anderson (6), il basilese è obbligato a ottenere giovedì proprio contro il sudafricano, per staccare il biglietto per le semifinali delle ATP Finals.

A sancire la qualificazione di Anderson manca invece praticamente solo la matematica. Con l’impronosticabile 6-0 6-1 rifilato a Kei Nishikori (9), il 32enne di Johannesburg si è messo al riparo da un’eventuale sconfitta con Federer, visto il solido bilancio per quel che riguarda il quoziente set e game.