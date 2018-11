Challenger Andria: Ingresso gratuito e grande attesa per il torneo

Il grande tennis torna ad Andria e il Palazzetto dello sport apre le porte ad appassionati e semplici curiosi. Anche alla sesta edizione del Challenger Atp “Castel del Monte”, l”ingresso alle partite è assolutamente gratuito, grazie agli sforzi dell’organizzazione e al supporto degli sponsor privati, che hanno reso possibile lo svolgimento della competizione internazionale.

Sul campo centrale del Palasport e sul campo numero due del polivalente di Via delle Querce, le gare partiranno da sabato 17 novembre con le qualificazioni. Lunedì 19 novembre, invece, si comincerà con il tabellone principale. Le strutture sportive saranno aperte dalle 9.30 della mattina fino all’ultimo match serale. Intere scolaresche e i circoli di tutta la Puglia si stanno già organizzando per raggiungere Andria e seguire uno degli eventi tennistici più importanti del Sud Italia. Durante la settimana del torneo, sono previste anche iniziative che permetteranno ai giovani tennisti di palleggiare, fare selfie e scambiare opinioni con i protagonisti del challenger, i tecnici, ed i dirgenti federali.

C’è grande attesa, anche perché la entry list del torneo Atp (montepremi 43mila euro) è molto intrigante. Al momento si sono iscritti grandi firme del tennis internazionale ed italiano, che vedono nel torneo di Andria la possibilità di conquistare punti preziosi per la classifica. Facendo fede alla graduatoria attuale sono due i top 100, come lo spagnolo Marcel Granollers e il giovane francese Ugo Humbert. L’elenco, però, presenta tennisti che solo pochi mesi fa erano nella top 50. A partire dallo stesso Granollers che in passato è stato numero 19 del ranking Atp, e poi ancora il cipriota Marcos Baghdatis (ex numero 8), l’ucraino Sergiy Stakhovsky (ex n.31), lo spagnolo Pablo Andujar (ex n.32), il lituano Ricardas Berankis (ex n.50), arrivando fino agli italiani Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego che poco tempo fa erano rispettivamente numero 33 e 86 in classifica.