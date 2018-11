LIam Caruana deluso dal suo esordio alle Next Gen di Milano

“Ci tenevo a far bene, ma oggi non mi riusciva proprio nulla. Sapevo di dover essere aggressivo con uno come De Minaur, e avrei dovuto commettere pochi errori per rimanere nel match. Invece è accaduto il contrario e mi dispiace. In queste occasioni non si ha molta voglia di parlare, Ma ci tengo a continuare nel migliore dei modi la mia avventura qui a Milano. Proverò a trasformare la delusione in energia per i prossimi due incontri del girone”.