Qualificazioni Next Gen ATP Finals: gran rimonta di Liam Caruana, il romano è in finale

Liam Caruana è in finale alle Qualificazioni Next Gen 2018: il tennista romano, classe 1998, supera Luca Giacomini col punteggio di 3-4(5) 3-4(6) 4-2 4-0 4-1 in poco meno di due ore di gioco e si qualifica per l’ultimo atto della manifestazione che mette in palio un posto per le Next Gen ATP Finals, in programma da martedì 6 novembre alla Fiera di Rho.

Il 20enne azzurro, residente da diversi anni in Texas, affronterà il vincente del match tra Raul Brancaccio ed Enrico Dalla Valle.

LIAM CARUANA

20 anni (22 gennaio 1998)

Classifica ATP: 622 (best ranking 375, 12/02/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 1

Migliori risultati 2018: R2 Challenger Noumea, R2 Challenger Mestre, R2 Challenger Ortisei, R1 ATP 250 Auckland

PERCORSO

R1 – b. Jacopo Berrettini 4-2 4-2 2-1 Rit.

LUCA GIACOMINI

21 anni (24 ottobre 1997)

Classifica ATP: 656 (best ranking 581, 10/09/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Ucraina F1 (Rivne), 2T Challenger Padova

PERCORSO

R1 – b. Andrea Pellegrino 4-1 4-2 1-4 2-4 4-2