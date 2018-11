Challenger Mouilleron le Captif: Il Tabellone di Quali. Un azzurro presente

Challenger Mouilleron le Captif CH | Indoor | e85.000

CENTRAL – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [4] Elliot Benchetrit vs Benjamin Pietri

2. Evan Furness vs [WC] Benjamin Paranque (non prima ore: 10:30)

3. [3] Bernabe Zapata Miralles vs Corentin Denolly

4. [WC] Edgar Jeanmougin vs [6] David Guez

5. [WC] Lucas Poullain vs [5] Alexandre Muller

6. [1] Oscar Otte vs [WC] Fabrice Martin

7. [2] Laurynas Grigelis vs [WC] Ulysse Bertrand

8. Albano Olivetti vs Laurent Rochette

ANNEXE – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Antoine Escoffier vs Arthur Rinderknech

2. Antoine Cornut-Chauvinc vs [8] Joris De Loore (non prima ore: 10:30)

3. Zizou Bergs vs Maxime Pauwels

4. Erik Crepaldi vs Julien De Cuyper

5. Tak Khunn Wang vs Hugo Grenier

6. Romain Barbosa vs Dan Added

7. [WC] Clement Tabur vs Quentin Robert

8. Jeremy Jahn vs [7] Germain Gigounon