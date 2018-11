Qualificazioni Next Gen ATP Finals: facile successo per Raul Brancaccio contro Balzerani

Next Generation ATP Finals

Raul Brancaccio esordisce nel migliore dei modi nelle Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals. Il campano, che ormai da anni si allena in Spagna con il fratello di David Ferrer, conferma l’ottimo momento di forma vincendo in quattro set contro Riccardo Balzerani, n.557 ATP, col punteggio di 4-3(8) 4-0 2-4 4-1.

In semifinale affronterà il vincente dell’incontro tra Giovanni Fonio ed Enrico Dalla Valle.

RAUL BRANCACCIO

21 anni (4 maggio 1997)

Classifica ATP: 301 (best ranking 301, 29/10/2018)

Titoli in stagione: 4

Titoli in carriera: 4

Migliori risultati 2018: W Italy F11 (Napoli), W Spain F28 (Madrid), W Italy F32 (Santa Margherita di Pula), W Italy F33 (Santa Margherita di Pula)

RICCARDO BALZERANI

20 anni (25 ottobre 1998)

Classifica ATP: 557 (best ranking 472, 13/08/2018)

Titoli in stagione: 1

Titoli in carriera: 1

Migliori risultati 2018: W Italy F20 (Pontedera)