WTA Palermo 2019: Già in vendita gli abbonamenti. la passione per il tennis è prevalsa sulla logica dell’economia

Il 20 luglio 2019 torneranno i “30^ Palermo Ladies Open” e la Sicilia sarà nuovamente l’unica regione italiana, insieme al Lazio, ad ospitare una prova del circuito WTA, fatto importantissimo per tutti gli appassionati di questo sport che sono chiamati a sostenerli con la sottoscrizione degli abbonamenti, per mantenere questa tradizione più a lungo possibile.

La decisione di riportare il torneo a Palermo, nonostante diverse e ricche offerte di acquisto, è stata ardua ma ancora una volta la passione per il tennis è prevalsa sulla logica dell’economia; ma per completare il quadro occorre che esso diventi un Patrimonio della Sicilia e dei suoi abitanti in collaborazione della Federazione e dei club siciliani.

Cogliamo l’occasione per informarvi che gli abbonamenti sono già in vendita sulle piattaforme TicketOne (www.ticketone.it/30-palermo-ladies-open-palermo-biglietti.html?affiliate=ITO&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2319264%2411302183&jumpIn=yTix&kuid=480038&from=erdetaila ) e Tickettando (www.tickettando.it/event/palermo-ladies-open-2019/) con uno sconto del 20% nella speranza che in tanti si vorranno assicurare i posti migliori.