WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: Sorteggiati i gironi di singolare e doppio. Ecco tutte le giocatrici al via

La stagione del tennis femminile non finisce con le WTA Finals di Singapore, ma ci sarà dal prossimo 30 ottobre, come di consueto, il torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai.

Ci saranno quattro gironi da tre giocatrici ciascuno e la vincitrice di ciascun gruppo avanzerà alle semifinali.

Il montepremi sarà di 2,3 milioni di dollari.

Sarà la quarta edizione della manifestazione con Venus Williams, Petra Kvitova e Julia Goerges le vincitrici delle edizioni 2015, 2016 2017.

Gruppo Azalea

(1) Kasatkina, Daria

(6) Keys, Madison

(11) Wang, Qiang

Gruppo Camelia

(2) Sevastova, Anastasija

(7) Muguruza, Garbiñe

(12/WC) Zhang, Shuai

Gruppo Orchidea

(3) Sabalenka, Aryna

(8) Garcia, Caroline

(9) Barty, Ashleigh

Gruppo Rosa

(4) Mertens, Elise

(5) Goerges, Julia

(10) Kontaveit, Anett

Le Partite

AZALEA

[1] D. Kasatkina (RUS) vs. [6] M. Keys (USA)

[1] D. Kasatkina (RUS) vs. [11] Q. Wang (CHN)

[6] M. Keys (USA) vs. [11] Q. Wang (CHN)

CAMELLIA

[2] A. Sevastova (LAT) vs. [7] G. Muguruza (ESP)

[2] A. Sevastova (LAT) vs. [12] [WC] S. Zhang (CHN)

[7] G. Muguruza (ESP) vs. [12] [WC] S. Zhang (CHN)

ORCHID

[3] A. Sabalenka (BLR) vs. [8] C. Garcia (FRA)

[3] A. Sabalenka (BLR) vs. [9] A. Barty (AUS)

[8] C. Garcia (FRA) vs. [9] A. Barty (AUS)

ROSE

[4] E. Mertens (BEL) vs. [5] J. Goerges (GER)

[4] E. Mertens (BEL) vs. [10] A. Kontaveit (EST)

[5] J. Goerges (GER) vs. [10] A. Kontaveit (EST)

Doppio

Gruppo Giglio

(1) Buzarnescu, Mihaela – (4) Rosolska, Alicja

(6/WC) Aoyama, Shuko – (2) Marozava, Lidziya

(3) Tang, Qianhui – (5/WC) Xun, Fang Ying

Gruppo Bouganville

[2] M. Kato / M. Ninomiya

[3] Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok

[5/WC] Xinyu Jiang / Zhaoxuan Yang

Le Partite

LILY

[1] M. Buzarnescu (ROU) / A. Rosolska (POL) vs. [4] S. Aoyama (JPN) / L. Marozava (BLR)

[1] M. Buzarnescu (ROU) / A. Rosolska (POL) vs. [6] [WC] Q. Tang (CHN) / F. Xun (CHN)

[4] S. Aoyama (JPN) / L. Marozava (BLR) vs. [6] [WC] Q. Tang (CHN) / F. Xun (CHN)

BOUGAINVILLEA

[2] M. Kato (JPN) / M. Ninomiya (JPN) vs. [3] L. Kichenok (UKR) / N. Kichenok (UKR)

[2] M. Kato (JPN) / M. Ninomiya (JPN) vs. [5] [WC] X. Jiang (CHN) / Z. Yang (CHN)

[3] L. Kichenok (UKR) / N. Kichenok (UKR) vs. [5] [WC] X. Jiang (CHN) / Z. Yang (CHN)