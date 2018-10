Roger Federer ed i tre giorni dati da Piquet per la nuova Davis Cup

Roger Federer non dovrebbe partecipare alla prima edizione delle Finals di Coppa Davis, in programma per novembre 2019, e non ha gradito il modo con cui è stato condotta la cosa e come è stato trattato da Gerard Piqué e dal suo team Kosmos.

“Mi hanno dato tre giorni per decidere e dare la mia opinione sulla questione. Ho trovato questa cosa non consona, non ho avuto il tempo di consultare le persone che avrei dovuto consultare. Era tutto troppo veloce e ho detto loro di fare come volevano. Non mi piace essere sotto pressione “, ha detto lo svizzero.

Si ricorda che Piqué si è recato a Shanghai per incontrare alcuni giocatori, ma Federer ha rifiutato l’incontro.