WTA Finals Singapore: Elina Svitolina conquista il titolo

Elina Svitolina (WTA 7) è la nuova regina delle WTA Finals. L’ucraina ha sconfitto Sloane Stephens (6) in tre set col punteggio di 3-6 6-2 6-2 in una battaglia durata 2h25′. Per la tennista dell’Est si tratta del primo successo nella competizione alla seconda partecipazione, torneo che la stessa Svitolina ha concluso da imbattuta avendo vinto tutti e cinque i match disputati.

L’incontro è però iniziato male per la 24enne, messa sotto dall’americana e costretta a lasciare la prima frazione all’avversaria. Come spesso le è capitato però l’ucraina ha ritrovato il proprio ritmo nel secondo set, vinto perentoriamente per 6-2. Scoppiettante l’ultimo parziale, con le due contendenti che si sono più volte rubate il servizio. Alla fine la maggiore costanza della Svitolina ha prevalso sulla grinta della statunitense, consegnandole il trofeo.

Center Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



2. [5] Sloane Stephens vs [6] Elina Svitolina (non prima ore: 12:30)