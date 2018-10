ITF Junior Masters 2018: Musetti sconfitto in due set da Gaston, i risultati di giornata

Seconda giornata di gare sui campi in cemento outdoor dello Sichuan International Tennis Center di Chengdu (Cina), dove è in corso di svolgimento l’ITF Junior Masters 2018, torneo riservato ai migliori sette giocatori (più una wild card) dell’anno per quanto concerne il circuito Under 18.

Dopo aver aperto la sua avventura con un convincente successo ai danni dell’argentino Sebastian Baez, Lorenzo Musetti ha trovato quest’oggi la sua prima sconfitta nella fase a gironi. Il talentuoso tennista italiano, classe 2002 e recente finalista agli US Open, è stato battuto in due set, col punteggio di 7-6(6) 6-0, dal transalpino Hugo Gaston.

L’altro incontro del Gruppo Yong ha visto prevalere Baez su Nakashima, prossimo avversario di Musetti, con un duplice 6-3. La giornata di domani sarà quindi decisiva per l’accesso alle semifinali.

Conti chiusi, invece, nel Gruppo Shuai: Chun Hsin Tseng e Adrian Andreev, grazie ai successi odierni rispettivamente contro il colombiano Nicolas Mejia e il cinese Tao Mu, hanno strappato il pass per il penultimo atto della manifestazione. Domani si decreterà esclusivamente quale dei due giocatori concluderà la fase a gironi al primo posto.

RISULTATI DI GIORNATA

Chun Hsin Tseng (TPE) b. Nicolas Mejia (COL) 6-3 6-4

Adrian Andreev (BUL) b. Tao Mu (CHN) 6-4 6-3

Hugo Gaston (FRA) b. Lorenzo Musetti (ITA) 7-6(6) 6-0

Sebastian Baez (ARG) b. Brandon Nakashima (USA) 6-3 6-3

CLASSIFICA GRUPPO SHUAI

Chun Hsin Tseng (TPE) 2W 0L

Adrian Andreev (BUL) 2W 0L

Nicolas Mejia (COL) 0W 2L

Tao Mu (CHN) 0W 2L

CLASSIFICA GRUPPO YONG

Lorenzo Musetti (ITA) 1W 1L

Brandon Nakashima (USA) 1W 1L

Hugo Gaston (FRA) 1W 1L

Sebastian Baez (ARG) 1W 1L

Lorenzo Carini