Roger Federer non giocherà Parigi Bercy se andrà bene al torneo di Basilea

La partecipazione di Roger Federer al Masters 1000 di Parigi Bercy rimane un mistero, tuttavia, lo svizzero ha fatto capire che potrebbe non giocare il torneo transalpino.

In un’intervista, il 37enne svizzero ha spiegato da cosa dipenderà. “Non intendo giocare a Parigi Bercy, ma dipende da come andrà Basilea”, ha detto Federer, che dal 2015 non gioca il torneo di Bercy.