ATP Stoccolma: Tabellone principale. Fognini è la seconda testa di serie

(1) Isner, John vs Bye

Klahn, Bradley vs Copil, Marius

Qualifier vs Qualifier

Sandgren, Tennys vs (5) Pouille, Lucas

(4) Sock, Jack vs Bye

(WC) Ymer, Elias vs Marterer, Maximilian

(WC) Ymer, Mikael vs Qualifier

Qualifier vs (7) Shapovalov, Denis

(8) Verdasco, Fernando vs Ebden, Matthew

de Minaur, Alex vs Kohlschreiber, Philipp

Millman, John vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(6/WC) Chung, Hyeon vs Fritz, Taylor

Kudla, Denis vs Garcia-Lopez, Guillermo

Lacko, Lukas vs Daniel, Taro

Bye vs (2) Fognini, Fabio