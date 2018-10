Masters 1000 Shanghai: Il programma di Giovedì 11 Ottobre

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Alex de Minaur vs [4] Alexander Zverev

2. [16] Marco Cecchinato vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 09:00)

3. [1] Roger Federer vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 12:00)

4. [3] Juan Martin del Potro vs [13] Borna Coric

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs [11] Kyle Edmund

2. [7] Kevin Anderson vs [10] Stefanos Tsitsipas

3. Sam Querrey vs [8] Kei Nishikori

4. Peter Gojowczyk vs Matthew Ebden

GRANDSTAND – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Raven Klaasen / Michael Venus vs Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff

2. Robert Lindstedt / Dominic Thiem vs [6] Jamie Murray / Bruno Soares

3. Julio Peralta / Horacio Zeballos vs [5] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah