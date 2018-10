Serie A2 Maschile, Girone 3: le squadre al via e il programma della prima giornata

SERIE A2 MASCHILE, GIRONE 3: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 3

DUE PONTI

TENNIS CLUB LECCO

COOPESARO

TC PISTOIA

PARK TENNIS CLUB GENOVA

TENNIS COMUNALI VICENZA

CT LANCIANO

GIRONE 3 – PRIMA GIORNATA

TC PISTOIA vs COOPESARO

CT LANCIANO vs DUE PONTI

TENNIS CLUB LECCO vs PARK TENNIS CLUB GENOVA

Riposa: TENNIS COMUNALI VICENZA

GIRONE 3 – PRESENTAZIONE SQUADRE

DUE PONTI: il Due Ponti conferma, per gran parte, la stessa formazione dello scorso campionato. Il numero uno del club capitolino sarà Francesco Forti, seguito a ruota da Mattia Frinzi, Federico Teodori e Lorenzo Abbruciati.

TENNIS CLUB LECCO: una delle squadre meno competitive, almeno sulla carta, per la promozione in A1 sembra quella del Tennis Club Lecco. Lorenzo Frigerio, 2.1, è il numero uno del team; sono tanti i giocatori classificati 2.4 che compongono l’organico lecchese, a partire dagli esperti Jonata Vitari e Marco Crugnola.

COOPESARO: il Coopesaro schiera diversi giocatori che, vista la loro esperienza, potrebbero rivelarsi molto utili in ottica promozione. Robin Kern, tedesco, è il numero uno; alle sue spalle troviamo Stefano Galvani, Federico Bertuccioli, Niccolò Nardi e il giovane classe 2003 Luca Nardi.

TC PISTOIA: ottima formazione quella del TC Pistoia che potrà contare sulla grandissima esperienza internazionale di Matteo Viola, oltre che sul grande talento, mai sbocciato completamente, di Adelchi Virgili. Nelle fila del club toscano anche l’ottimo doppista Andrea Vavassori, all’occorrenza da schierare anche in singolare.

PARK TENNIS CLUB GENOVA: il danese Frederick Nielsen e l’azzurro Pietro Ansaldo guidano il Park Tennis Club Genova in Serie A2. In rosa anche i giovani Ferrari e Cugini, che in passato hanno spesso giocato insieme nel circuito Junior.

TENNIS COMUNALI VICENZA: Pedro Martinez Portero e Kristijan Mesaros sono le due punte di diamante del Tennis Comunali Vicenza, i cui match casalinghi saranno giocati sulla terra battuta, una superficie prediletta sia dallo spagnolo che dal croato. Anche Simone Vagnozzi, attuale coach di Marco Cecchinato, è inserito nella formazione, così come Marco Speronello e Gabriele Bosio.

CT LANCIANO: Josselin Ouanna, Enrico Burzi e Mateo Nicolas Martinez sono i tre giocatori migliori su cui potrà contare il CT Lanciano, il cui esordio è previsto tra le mura amiche contro i romani del Due Ponti.





Lorenzo Carini