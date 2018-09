Bernard Tomic vince a Chengdu e rientra in Top-100 dopo oltre un anno

Bernard Tomic ha conquistato nella giornata odierna il titolo dell’ATP 250 di Chengdu. Il 25enne australiano, nato a Stoccarda, si è imposto in tre set su Fabio Fognini dopo aver cancellato ben quattro match point nel tiebreak decisivo.

Quello cinese è il quarto titolo in carriera nel circuito maggiore per Tomic, che non vinceva un torneo di questa categoria addirittura dal 2015. In generale, il torneo di Chengdu rappresenta il secondo titolo stagionale per l’australiano, vittorioso ad inizio settembre nel Challenger di Maiorca.

I 250 punti guadagnati a Chengdu permettono a Bernard Tomic di rientrare fra i primi 100 giocatori del ranking mondiale a un anno e due mesi dall’ultima volta. Era infatti dal luglio 2017 (allora era n.59 ATP) che l’australiano non occupava una posizione di rilievo nella classifica di singolare: sprofondato oltre la Top-200, grazie a diversi buoni risultati è rientrato nel tennis che conta. Da lunedì andrà ad occupare la posizione numero 76 della classifica: ora si prenderà una piccola pausa, per rifiatare dopo la lunghissima settimana trascorsa in Cina ed i tanti incontri disputati (è partito dalle qualificazioni), e poi rientrerà in campo nelle qualificazioni del torneo di Stoccolma (15-21 ottobre).