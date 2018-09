WTA Beijing: Live i risultati con il dettagliato del Day 1

WTA Beijing – Turno Decisivo Quali F e 1° Turno Md

NATIONALTENNIS STADIUM – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Daria Gavrilova vs [5] Petra Kvitova



Il match deve ancora iniziare

2. Maria Sakkari vs Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Elina Svitolina vs Aleksandra Krunic



Il match deve ancora iniziare

4. Magdalena Rybarikova vs [12] Jelena Ostapenko (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [10] Julia Goerges vs Johanna Konta



Il match deve ancora iniziare

LOTUS COURT – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Yulia Putintseva vs [WC] Yifan Xu



2. [5] Sorana Cirstea vs [15] Polona Hercog



Il match deve ancora iniziare

3. Danielle Collins vs Timea Bacsinszky



Il match deve ancora iniziare

4. Lyudmyla Kichenok / Katarina Srebotnik vs Miyu Kato / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

MOON COURT – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Ajla Tomljanovic vs Dayana Yastremska



2. Ons Jabeur vs [12] Tatjana Maria (non prima ore: 10:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Andrea Petkovic vs [16] Sara Sorribes Tormo



2. [3] Katerina Siniakova vs [10] Bernarda Pera (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Yulia Putintseva OR [WC] Yifan Xu vs Christina Mchale OR [9] Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christina Mchale vs [9] Magda Linette



2. Katie Boulter vs [11] Lara Arruabarrena



Il match deve ancora iniziare

3. Heather Watson vs Zarina Diyas (non prima ore: 10:00)



Il match deve ancora iniziare