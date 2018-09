Challenger Firenze: Il tabellone di Qualificazione. Diversi azzurri al via

Challenger Firenze CH | Terra | e64.000

(1) Sels, Jelle vs Fatic, Nerman

(WC) Lavagno, Edoardo vs Bensoussan, Samuel

Varillas, Juan Pablo vs Basso, Andrea

Lenz, Julian vs (8) Menezes, Joao

(2) Krawietz, Kevin vs Chazal, Maxime

Satral, Jan vs Cias, Pawel

Razborsek, Nik vs Di Nicola, Gianluca

Petrone, Alessandro vs (7) Marcora, Roberto

(3) Zapata Miralles, Bernabe vs Wang, Tak Khunn

Bergs, Zizou vs Bortolotti, Marco

(WC) Virgili, Adelchi vs (WC) Forti, Francesco

Giacomini, Luca vs (6) Safranek, Vaclav

(4) Ojeda Lara, Ricardo vs (WC) Guerrieri, Andrea

Jahn, Jeremy vs Kuhn, Nicola

Blancaneaux, Geoffrey vs (WC) Ceppellini, Alessandro

(WC) Capecchi, Daniele vs (5) Mager, Gianluca

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Jelle Sels vs Nerman Fatic

2. Alessandro Petrone vs [7] Roberto Marcora

3. [WC] Adelchi Virgili vs [WC] Francesco Forti

4. [WC] Daniele Capecchi vs [5] Gianluca Mager

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Pablo Varillas vs Andrea Basso

2. Nik Razborsek vs Gianluca Di Nicola

3. Zizou Bergs vs Marco Bortolotti

4. [4] Ricardo Ojeda Lara vs [WC] Andrea Guerrieri

Campo 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Edoardo Lavagno vs Samuel Bensoussan

2. [2] Kevin Krawietz vs Maxime Chazal

3. Luca Giacomini vs [6] Vaclav Safranek

4. Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Alessandro Ceppellini

Campo 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Julian Lenz vs [8] Joao Menezes

2. Jan Satral vs Pawel Cias

3. [3] Bernabe Zapata Miralles vs Tak Khunn Wang

4. Jeremy Jahn vs Nicola Kuhn