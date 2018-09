Challenger Biella: Tabellone principale. Tanti azzurri al via, Lorenzi e Travaglia sono teste di serie

Challenger Biella | Terra | e43.000

(1) Carballes Baena, Roberto vs Giustino, Lorenzo

Molleker, Rudolf vs Zapata Miralles, Bernabe

Galovic, Viktor vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Napolitano, Stefano vs (8) Gimeno-Traver, Daniel

(3/WC) Lorenzi, Paolo vs Qualifier

(WC) Rondoni, Pietro vs Ojeda Lara, Ricardo

Donati, Matteo vs Qualifier

Berlocq, Carlos vs (6) Travaglia, Stefano

(5) Trungelliti, Marco vs (SE) Davidovich Fokina, Alejandro

Grigelis, Laurynas vs Robredo, Tommy

Roca Batalla, Oriol vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Pellegrino, Andrea vs (4/Alt) Monteiro, Thiago

(7) Elias, Gastao vs (SE) Arguello, Facundo

Cachin, Pedro vs Baldi, Filippo

Qualifier vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs (2) Delbonis, Federico