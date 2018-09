ITF Junior: impresa di Lorenzo Musetti agli US Open. Luca Nardi vince il G2 in Repubblica Ceca

Settimana da incorniciare per il tennis italiano giovanile. Come ampiamente raccontato nei resoconti quotidiani, Lorenzo Musetti (2002) ha compiuto una vera e propria impresa, che pochi tennisti italiani possono vantare, avendo raggiunto la finale degli Us Open Junior.

Musetti, ammesso direttamente al main draw, ha faticato più di Zeppieri per arrivare ai quarti ma è sempre riuscito a vincere senza mai dare la sensazione di essere in difficoltà. Primo turno facile contro l’americano Dostanic, sconfitto per 6-4 6-0. Al secondo turno primo set lasciato al francese Cazaux, comunque battuto per 6-0 3-6 6-3. Negli ottavi dura battaglia contro l’americano Cannon Kingsley, con i primi due set vinti da entrambi con punteggio speculare, 3-6 per Kingsley il primo e 6-3 per Lorenzo il secondo. Nel terzo e decisivo set dominio di Musetti che vince 6-0. Nei quarti di finale il tennista di Carrara ha sconfitto il polacco Daniel Michalski con il punteggio di 6-4 6-0. Primo set molto combattuto con i primi giochi che hanno rispettato la regola del servizio fino al 4-3 per il polacco, poi Musetti ha infilato una serie di nove giochi consecutivi per chiudere 6-4 6-0, sfruttando forse anche la stanchezza dell’avversario che aveva dovuto completare il proprio ottavo di finale solo un’ora prima.

Nella semifinale, opposto allo statunitense Jenson Brooksby, wild card e grande sorpresa del torneo, Musetti non si è fatto sorprendere e ha tenuto alto il livello di concentrazione riuscendo in entrambi i set a portare a casa i giochi più combattuti. Musetti ha iniziato subito benissimo breakkando due volte l’avversario e portandosi sul 3-0. Poi l’americano recupera uno dei due break e, tenendo il servizio recupera fino al 2-4. A quel punto, regola dei servizi rispettata fino al 5-3 Musetti, che riesce ancora a fare il break all’avversario e a chiudere il primo set per 6-3.

Secondo set con Musetti che perde il servizio a zero al terzo gioco, ma recupera subito la parità sul 2-2. Momento decisivo sul servizio dell’americano sotto 3-4. Lorenzo riesce a fare il break e, dopo il 5-3, tiene agevolmente l’ultimo servizio a zero, chiudendo al primo dei tre match point. 6-3 6-3 il risultato finale.

In finale Musetti ha fatto del suo meglio contro il forte brasiliano Thiago Seyboth Wild, ma alla fine ha dovuto soccombere con il punteggio di 6-1 2-6 6-2. Dopo i primi due set molto veloci e a senso unico, il primo in favore del brasiliano, il secondo a favore di Musetti, il nostro aveva dato l’impressione di poter vincere la partita a inizio terzo set quando è andato avanti per 2-0, ma poi il brasiliano ha infilato sei giochi consecutivi chiudendo per 6-2 la partita.

Grande US Open anche per Giulio Zeppieri (2001), dieci set vinti, nessuno perso fino ai quarti di finale e solo le briciole lasciate agli avversari. Partito dalla qualificazioni ha superato prima l’americano Vallabhaneni, con un duplice 6-1, poi si è qualificato vincendo con il polacco Kolasinki per 6-1 6-0. Nel main draw, al primo turno vittoria con il francese Mayot per 6-2 6-0, poi contro il kazako Skatov, ex numero 1 al mondo tra i junior per 6-0 6-1 e ieri, negli ottavi vittoria con il dominicano Hardt per 6-4 6-1. Nei quarti sfortuna ha voluto che si trovasse di fronte il numero uno al mondo Junior, il tennista di Taiwan Tseng, che comunque è stato messo in grande difficoltà da Zeppieri, prima di vincere per 7-6 6-2.

Il torneo da incorniciare per i nostri portacolori è stato completato con la prova nel doppio che hanno giocato assieme. Alla fine si sono fermati in semifinale, andando vicinissimi alla finale, arrendendosi solo per 4-6 7-5 10-6 alla coppia composta dal bulgaro Andreev e dal britannico Matusevich.

Gli altri italiani sono tutti stati eliminati nelle qualificazioni, Francesco Passaro (2001), Matteo Arnaldi (2001), Davide Tortora (2001) e Filippo Moroni (2001).

Nel femminile delusione da Elisabetta Cocciaretto (2001), eliminata al primo turno dalla russa Selekhmeteva, mentre tutte le altre ragazze presenti a New York, Federica Sacco (2002), Federica Rossi (2001), Martina Biagianti (2001) e Lisa Pigato (2003) non hanno superato le qualificazioni.

Per il resto, grande prova anche di Luca Nardi (2003), che ha vinto il torneo G2 disputatosi in Repubblica Ceca, superando prima in semifinale il fortissimo coetaneo danese Rune e poi in finale il lussemburghese Rodesh, battuto per 6-2 6-2.

In Serbia, nell’altro G2 europeo della settimana Cristina Tiglea (2001) si è fermata al secondo turno.

In Svizzera, torneo G4, primo turno per Carlos Carvalho (2003) e Alessandro Biscardini (2001). Non si è qualificato Javie Bonfante (2001).

In Francia, torneo G5, nel femminile secondo turno per Camilla Brunello (2000) e Ester Ivaldo (2000). Non si sono qualificate Agnese Ceccarelli, Benedetta Prato e Elena Pellicani. Nel maschile primo turno per Lorenzo Vincenti (2001).

Paolo Angella