Luca Nardi vince il torneo di Praga

Luca Nardi è il re del “Thun Czech Junior Open 2018,” torneo ITF under 18 che si svolge ogni anno a Praga, in Repubblica Ceca. Grandissimo successo in finale, domenica 9 settembre, contro il lussemburghese Chris Rudesh, regolato con il punteggio di 6-2 6-2 . Un match dominato dall’inizio alla fine dal talento pesarese che a 15 anni festeggia il suo primo successo in un Itf di grado 2. Sabato in semifinale aveva battuto il danese Holger Vitus Nodskov Rune testa di serie numero 1 e campione d’Europa in carica, con il punteggio di 5/7 6/4 7/6.

Per Luca, classe 2003, questo è uno dei titoli più importanti conquistati fin qui, insieme alla vittoria di qualche anno fa al “Les petit As” , il campionato Mondiale Under 14 riservato alle migliori racchette junior. Complimenti a Luca e ai suoi maestri Francesco Sani, Gabriele Costantini, Luca Sbrascini, Roberto Antonini ed al preparatore atletico Enzo Vagnini. . Un risultato eccezionale per tutto il movimento tennistico marchigiano e italiano. Il tennista del TC Baratoff però non può permettersi di fermarsi perché da domani sarà impegnato a Palermo ad un torneo ITF di grado 3.