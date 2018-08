Us Open: LIVE i risultati con il Live dettagliato del Day 5

Us Open 2018

Us Open – 3° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Stephens vs V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare

R. Nadal vs K. Khachanov



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs V. Williams



Il match deve ancora iniziare

J. Del Potro vs F. Verdasco



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Strycova vs E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

Q. Wang vs E. Svitolina



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs K. Anderson



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

M. Raonic vs S. Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

S. Kenin vs Ka. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

E. Makarova vs A. Sevastova



Il match deve ancora iniziare

D. Thiem vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

J. Isner vs D. Lajovic



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova vs A. Barty



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

F. Lopez / M. Lopez vs C. Harrison / R. Harrison



Il match deve ancora iniziare

N. Basilashvili vs G. Pella



Il match deve ancora iniziare

K. Kanepi vs R. Peterson



Il match deve ancora iniziare

B. Coric vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

R. Albot / M. Jaziri vs J. Rojer / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

N. Gibbs / S. Santamaria vs T. Babos / K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

R. Klaasen / M. Venus vs M. Gonzalez / N. Jarry



Il match deve ancora iniziare

W. Osuigwe / F. Tiafoe vs N. Melichar / O. Marach



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

K. Christian / J. Cerretani vs A. Spears / J. Cabal



Il match deve ancora iniziare

L. Mayer / J. Sousa vs N. Mektic / J. Melzer



Il match deve ancora iniziare

N. Stojanovic / F. Stollar vs S. Hsieh / A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

D. Jakupovic / I. Khromacheva vs J. Brady / A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

C. McHale / C. Harrison vs V. King / N. Monroe



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 18:30

C. Dolehide / C. McHale vs H. Chan / Z. Yang



Il match deve ancora iniziare

P. Petzschner / T. Puetz vs R. Haase / M. Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

M. Ninomiya / B. McLachlan vs A. Rosolska / N. Mektic



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 19:00

R. Galloway / N. Lammons vs I. Dodig / M. Granollers



Il match deve ancora iniziare

K. Bertens / J. Larsson vs N. Hibino / O. Kalashnikova



Il match deve ancora iniziare

E. Svitolina / B. Soares vs L. Hradecka / R. Jebavy



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 20:00

L. Kichenok / L. Siegemund vs I. Begu / M. Niculescu



Il match deve ancora iniziare

A. Krajicek / T. Sandgren vs J. Peralta / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

L. Chan / I. Dodig vs L. Kichenok / A. Sitak



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 20:30

B. Krejcikova / K. Siniakova vs B. Mattek-Sands / L. Safarova



Il match deve ancora iniziare

M. Linette / A. Tomljanovic vs L. Kerkhove / L. Marozava



Il match deve ancora iniziare

B. Mattek-Sands / J. Murray vs A. Anisimova / M. Mmoh



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 21:00

R. Jebavy / A. Molteni vs M. Berrettini / A. Seppi



Il match deve ancora iniziare

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs M. Ebden / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00

K. Scott vs A. Tikhonova



K. Scott vs A. Tikhonova

E. Hahn vs H. Squire



Il match deve ancora iniziare

D. Snigur vs R. Montgomery



Il match deve ancora iniziare

D. Frayman vs S. Broadus



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00

H. Wong vs L. Pigato



H. Wong vs L. Pigato

V. Royer vs D. Glinka



Il match deve ancora iniziare

F. Rossi vs K. Harvey



Il match deve ancora iniziare

A. Bernard vs M. Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00

H. Black vs M. Biagianti



H. Black vs M. Biagianti

M. Alves vs F. Moroni



Il match deve ancora iniziare

H. Sato vs R. Brantmeier



Il match deve ancora iniziare

A. Nefve vs S. Banthia



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00

E. Jackson vs J. Zuger



E. Jackson vs J. Zuger

A. Lingua Lavallen vs R. Jachuck



Il match deve ancora iniziare

A. Vagramov vs C. Beck



Il match deve ancora iniziare

G. Zeppieri vs N. Vallabhaneni



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00

M. Kawamura vs D. Dimitrova



M. Kawamura vs D. Dimitrova

A. Lee vs D. Tortora



Il match deve ancora iniziare

H. Shiraishi vs E. Spizzirri



Il match deve ancora iniziare

J. Fearnley vs F. Passaro



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

M. Sawangkaew vs A. Yepifanova



M. Sawangkaew vs A. Yepifanova

W. Marek vs V. Singh



Il match deve ancora iniziare

D. Lopatetskaya vs W. Falkowska



Il match deve ancora iniziare

S. Fomin vs E. Grevelius



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00

K. Yoshioka vs F. Sacco



K. Yoshioka vs F. Sacco

F. Kolasinski vs J. Schlageter



Il match deve ancora iniziare

V. Ivanov vs L. Rico Garcia



Il match deve ancora iniziare

H. Wendelken vs H. Von Der Schulenburg



Il match deve ancora iniziare

Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00

S. Rogozinska Dzik vs H. Viller Moller



S. Rogozinska Dzik vs H. Viller Moller

A. Kalender vs I. Gimenez



Il match deve ancora iniziare

V. Kalaitzis vs M. Delai



Il match deve ancora iniziare

A. Pantino vs C. Cretu



Il match deve ancora iniziare