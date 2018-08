Us Open: LIVE Primo Turno Italiani. Live dettagliato. Impresa di Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego. Ok Andreas Seppi. Fuori Berrettini

Impresa per Paolo Lorenzi agli Us Open.

Il 36enne senese, numero 94 Atp, alla settima partecipazione al Major della Grande Mela, ha eliminato per 46 64 75 61, dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta, il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e del seeding.

Al secondo turno Lorenzi troverà l’argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale.

Lorenzo Sonego, numero 121 del ranking, ripescato come lucky loser, ha superato in rimonta il lussemburghese Gilles Muller, numero 127 della classifica mondiale, che vanta i quarti di finale nel 2008 come miglior risultato in nove presenze in questo Major, l’ultimo della sua carriera visto che ha annunciato il ritiro: 76(2) 67(9) 57 76(6) 62 il punteggio, in 4 ore e 16 minuti, in favore del 23enne torinese, trovatosi nel tie-break del 4° set anche a due punti dalla sconfitta.

Ora Sonego affronterà il russo Karen Khachanov, numero 26 Atp e 27esima testa di serie: si tratta di una sfida inedita nel tour.

Andreas Seppi ha superato un ostacolo tutt’altro che agevole. Il 34enne di Caldaro, numero 51 della classifica Atp, rientrato nel circuito a Winston-Salem dopo un mese e mezzo di stop, si è infatti imposto sullo statunitense Sam Querrey, numero 35 del ranking mondiale.

Ora sfiderà al secondo turno il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking.

Subito fuori Matteo Berrettini, numero 57 del ranking mondiale, al debutto assoluto nel tabellone principale degli US Open.

Il 22enne romano nella sua prima volta a Flushing Meadows aveva di fronte lo statunitense Denis Kudla.

1° Turno – Italiani

Court 5 – Ore: 17:00

3INC. S. Querrey vs A. Seppi



Court 13 – Ore: 17:00

1INC. P. Lorenzi vs K. Edmund



Court 6 – Ore: 17:00

4INC. D. Kudla vs M. Berrettini



Court 15 – Ore: 17:00

1INC. G. Muller vs L. Sonego