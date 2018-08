Us Open: Il Tabellone Principale Maschile (compresi i qualificati). Sonego Lucky Loser

Main Draw Us Open (cemento)

Parte alta

(1) R. Nadal vs D. Ferrer

V. Pospisil vs L. Lacko

G. Muller vs L. Sonego

A. Ramos-Vinolas vs (27) K. Khachanov

(18) J. Sock vs G. Andreozzi

A. Bedene vs N. Basilashvili

C. Ruud vs G. Pella

P. Lorenzi vs (16) K. Edmund

(9) D. Thiem vs M. Basic

D. Istomin vs S. Johnson

M. Zverev vs T. Fritz

J. Kubler vs (19) R. Bautista Agut

(28) D. Shapovalov vs F. Auger-Aliassime

S. Querrey vs A. Seppi

J. Chardy vs A. Rublev

R. Harrison vs (5) K. Anderson

(3) J. Del Potro vs D. Young

D. Kudla vs M. Berrettini

A. Murray vs J. Duckworth

F. Lopez vs (31) F. Verdasco

(20) B. Coric vs F. Mayer

R. Carballes Baena vs M. Krueger

D. Medvedev vs E. Donskoy

T. Robredo vs (15) S. Tsitsipas

(11) J. Isner vs B. Klahn

N. Jarry vs P. Gojowczyk

C. Norrie vs J. Thompson

D. Lajovic vs (24) D. Dzumhur

(25) M. Raonic vs C. Berlocq

L. Harris vs G. Simon

C. Altamirano vs U. Humbert

S. Wawrinka vs (8) G. Dimitrov

Parte bassa

(7) M. Cilic vs M. Copil

S. Travaglia vs H. Hurkacz

A. de Minaur vs T. Daniel

F. Tiafoe vs (29) A. Mannarino

(22) M. Cecchinato vs J. Benneteau

T. Smyczek vs J. Struff

M. McDonald vs R. Haase

F. Gaio vs (10) D. Goffin

(13) D. Schwartzman vs F. Delbonis

G. Garcia-Lopez vs J. Munar

F. Bagnis vs G. Monfils

M. Marterer vs (21) K. Nishikori

(32) F. Krajinovic vs M. Ebden

Y. Hanfmann vs P. Kohlschreiber

J. Vesely vs C. Moutet

P. Polansky vs (4) A. Zverev

(6) N. Djokovic vs M. Fucsovics

V. Troicki vs T. Sandgren

L. Djere vs L. Mayer

Y. Sugita vs (26) R. Gasquet

(17) L. Pouille vs Y. Maden

M. Baghdatis vs M. Youzhny

J. Sousa vs M. Granollers

M. Jaziri vs (12) P. Carreno Busta

(14) F. Fognini vs M. Mmoh

J. Brooksby vs J. Millman

M. Kukushkin vs N. Rubin

R. Berankis vs (23) H. Chung

(30) N. Kyrgios vs R. Albot

Y. Bhambri vs P. Herbert

B. Paire vs D. Novak

Y. Nishioka vs (2) R. Federer