Combined Cincinnati (Atp-Wta): Il programma di domani 13 agosto 2018

CENTER – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Victoria Azarenka vs Carla Suárez Navarro

2. [WC] Bethanie Mattek-Sands vs [13] Madison Keys

3. [9] John Isner vs Sam Querrey

4. Daria Gavrilova vs Serena Williams (non prima ore: 02:00)

5. [10] Novak Djokovic vs Steve Johnson (non prima ore: 03:30)

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kei Nishikori vs Andrey Rublev

2. [16] Lucas Pouille vs [WC] Andy Murray

3. Kristina Mladenovic vs [10] Julia Goerges

4. [WC] Stan Wawrinka vs [12] Diego Schwartzman (non prima ore: 02:00)

5. [11] Jelena Ostapenko vs Qualifier (non prima ore: 03:30)

STADIUM 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Richard Gasquet vs [13] Pablo Carreno Busta

2. [WC] Frances Tiafoe vs Denis Shapovalov

3. David Ferrer vs Benoit Paire

4. Johanna Konta vs Aryna Sabalenka

5. Qualifier vs Katerina Siniakova

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Peter Gojowczyk vs Joao Sousa

2. Marco Cecchinato / Damir Dzumhur vs Ben McLachlan / Matwe Middelkoop

3. [WC] Ryan Harrison / Nicholas Monroe vs [WC] Mackenzie McDonald / Daniel Nestor (non prima ore: 00:00)

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Danielle Collins vs Lesia Tsurenko

2. Qualifier vs Qualifier (non prima ore: 19:30)

3. Qualifier vs Leonardo Mayer

4. Irina-Camelia Begu vs Qualifier

COURT 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [O] Xinyun Han / Darija Jurak vs Alicja Rosolska / Abigail Spears

2. Lara Arruabarrena / Kirsten Flipkens vs [WC] Jennifer Brady / Caroline Dolehide

3. [WC] Lauren Davis / Nicole Gibbs vs [O] Alizé Cornet / Aleksandra Krunic

4. [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova vs Su-Wei Hsieh / Aryna Sabalenka

5. [O] Raluca Olaru / Vera Zvonareva vs Vania King / Katarina Srebotnik

COURT 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anett Kontaveit vs Barbora Strycova

2. [WC] Svetlana Kuznetsova vs Qualifier

3. Maximilian Marterer vs Qualifier

4. Jeremy Chardy vs Fernando Verdasco