Fabio Fognini: “Se fossi più forte mentalmente, sarei stato n.5… Non lo sappiamo, è stata la “pazzia” a farmi salire in tredicesima posizione”

In un’intervista per Sky Sport, Fabio Fognini ha parlato del suo stato di forma e della possibilità di puntare concretamente verso i top 10: “Forse è un sogno, ma non sento la pressione come quando ero più giovane“.

Per raggiungere un obiettivo di tale portata ho bisogno di continuare ad incamerare le vittorie: “La scorsa stagione, i conti per entrare nei top 10 erano più aperti, c’erano solo Rafael e Roger che, anche se sono un loro fan, spero se ne vadano presto [ridendo] [..] Ora sono comparsi tra le prime posizioni giocatori più giovani e uno dei miei sogni è proprio competere con loro“.

L’azzurro è poi intervenuto sull’eterna diatriba che ha come protagonista il suo potenziale non pienamente concretizzato: “Se Fognini fosse più forte mentalmente, sarebbe stato il numero cinque al mondo. Non lo sappiamo.. è stata la “pazzia” a farmi salire in tredicesima posizione“.