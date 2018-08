Masters 1000 Toronto: Il programma di giovedì 9 agosto

Di seguito il programma degli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Toronto (cemento, $5.315.025).

Centre Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Grigor Dimitrov vs Frances Tiafoe

2. Stefanos Tsitsipas vs [9] Novak Djokovic (non prima ore: 18:30)

3. [4] Mike Bryan / Jack Sock vs Feliciano Lopez / Marc Lopez OR [WC] Daniel Nestor / Vasek Pospisil

4. Robin Haase vs Denis Shapovalov (non prima ore: 00:30)

5. [1] Rafael Nadal vs Marton Fucsovics OR [WC] Stan Wawrinka (non prima ore: 02:00)

National Bank Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Raven Klaasen / Michael Venus vs [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [Q] Ilya Ivashka vs [Q] Evgeny Donskoy OR [4] Kevin Anderson (non prima ore: 18:30)

3. [Q] Daniil Medvedev OR [WC] Felix Auger-Aliassime vs [Q] Bradley Klahn OR [2] Alexander Zverev

4. Kevin Anderson / Novak Djokovic vs [3] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

5. Karen Khachanov vs [8] John Isner

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Jamie Murray / Bruno Soares vs Nikola Mektic / Alexander Peya

2. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Grigor Dimitrov / David Goffin (non prima ore: 19:00)

3. [11] Diego Schwartzman OR Sam Querrey vs [6] Marin Cilic (non prima ore: 22:00)

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Pablo Carreno Busta / Joao Sousa OR Edouard Roger-Vasselin / Fernando Verdasco vs [2] Henri Kontinen / John Peers

2. [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [Alt] Sam Querrey / Rajeev Ram

3. Ben McLachlan / Matwe Middelkoop OR Borna Coric / Robin Haase vs [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau