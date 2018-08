WTA Montreal: Serena Williams non ci sarà (con il tabellone aggiornato)

Forfait all’ultimo minuto di Serena Williams dal torneo Wta di Montreal a tabellone compilato.

Aveva ricevuto una wild card e avrebbe dovuto affrontare Alize Cornet, ma non giocherà per “motivi personali”.

Al suo posto in tabellone ci sarà la tedesca Tatjana Maria.

(1) Halep, Simona vs Bye

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Qualifier

Qualifier vs Cirstea, Sorana

Qualifier vs (13) Williams, Venus

(12) Kasatkina, Daria vs Sakkari, Maria

Sharapova, Maria vs Qualifier

Strycova, Barbora vs Rybarikova, Magdalena

Bye vs (6) Garcia, Caroline

(4) Kerber, Angelique vs Bye

Maria, Tatjana vs Cornet, Alizé

Van Uytvanck, Alison vs Qualifier

Begu, Irina-Camelia vs (15) Barty, Ashleigh

(9) Pliskova, Karolina vs Siniakova, Katerina

(WC) Zhao, Carol vs Bertens, Kiki

Makarova, Ekaterina vs Kontaveit, Anett

Bye vs (8) Kvitova, Petra

(7) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Krunic, Aleksandra vs Sevastova, Anastasija

Qualifier vs Gavrilova, Daria

Babos, Timea vs (10) Goerges, Julia

(16) Osaka, Naomi vs Qualifier

Tsurenko, Lesia vs Qualifier

(WC) Abanda, Francoise vs Qualifier

Bye vs (3) Stephens, Sloane

(5) Svitolina, Elina vs Bye

Qualifier vs Buzarnescu, Mihaela

(WC) Azarenka, Victoria vs Mladenovic, Kristina

Konta, Johanna vs (11) Ostapenko, Jelena

(14) Mertens, Elise vs (WC) Bouchard, Eugenie

Zhang, Shuai vs Qualifier

Sabalenka, Aryna vs Qualifier

Bye vs (2) Wozniacki, Caroline