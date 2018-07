WTA Mosca: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA Moscow International International | Terra | $750.000

(1) Goerges, Julia vs Kuzmova, Viktoria

Vikhlyantseva, Natalia vs Qualifier

Schmiedlova, Anna Karolina vs Qualifier

Zvonareva, Vera vs (8) Kanepi, Kaia

(3) Sevastova, Anastasija vs Parmentier, Pauline

Alexandrova, Ekaterina vs Qualifier

Qualifier vs Rodina, Evgeniya

Larsson, Johanna vs (5) Sasnovich, Aliaksandra

(6) Begu, Irina-Camelia vs Martic, Petra

Qualifier vs Kovinic, Danka

Tomova, Viktoriya vs (WC) Potapova, Anastasia

Pliskova, Kristyna vs (4) Siniakova, Katerina

(7) Cornet, Alizé vs Siegemund, Laura

Qualifier vs Kozlova, Kateryna

(WC) Lottner, Antonia vs Zidansek, Tamara

Kalinskaya, Anna vs (2) Kasatkina, Daria